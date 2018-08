Store togproblemer: Kabel gravet over

Togtrafikken er hårdt ramt, efter et kabel til signaler er gravet over

Torsdag morgen er togtrafikken mellem Aalborg og Randers hårdt ramt af aflyste tog og forsinkelser.

Det skyldes, at et kabel til signalerne er blevet gravet over i forbindelse med sporarbejde.

Det oplyser DSB.

DSB oplyser, at der kører tog mellem henholdsvis Aarhus og Randers og Aalborg og Skøring én gang i timen. Der er indsat togbusser mellem Randers og Skørping.

DSB oplyser dog, at selskabet pt. ikke kan få så mange busser som der er behov for. De arbejder på at få busser til at køre hele ruten fra Randers til Aalborg og Skørping til Aarhus.

Rejseplanen er ved at blive opdateret med ændringerne, oplyser DSB.