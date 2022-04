Store varmecheck til Hells Angels

Nye tal viser, at rockergruppen Hells Angels bliver blandt de største modtagere af statens støtte i kølvandet på de stigende energipriser

Det er dyrt at sørge for, at helvede ikke fryser til is. Det har medlemmerne fra Hells Angels erfaret i vinterens løb, hvor deres - og millioner af andre danskeres - varmeregning er gået amok på grund af de stigende energipriser.

Derfor har rockerne søgt om varmechecks og nye tal fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet viser, at motorcykelklubbens afdelinger bliver blandt de største enkeltmodtagere af statens støtte.

- Vi bor jo i rockerborge, som er dyre at varme op. Vi ved en del om isolationsceller, men ikke så meget om isolering, så derfor bliver der fyret en del varme af, når det bliver koldt - også selv om vi skruede så meget ned, at vi gik rundt i sweatere udover vesten, siger Niels 'Nitro' Nordstrøm, der er talsmand for Hells Angels.

Det er dyrt at varme en rockerborg op - også selv om den ikke er bygget i middelalderen. Foto: Stine Tidsvilde

I løbet af vinteren forsøgte rockerne sig med alternative opvarmningsmetoder for at holde regningen nede og temperaturen oppe.

Brændte Jønke af

- Vi brændte de bøger, Jønke havde efterladt, da han røg ud af klubben. De lunede dejligt så længe, det varede, men vi røg hurtigt tilbage på den dyre naturgas, så varmechecken falder på et tørt sted. Vi ville dog helst have haft pengene udbetalt som kolde kontanter. Dem har vi mere erfaring med at håndtere, siger HA-talsmanden.

Jønke fik ikke alle sine bøger med, da han forlod Hells Angels, så dem har hans tidligere brændt af for at holde varmen billigst muligt. Foto: Anthon Unger

Flere borgerlige partier raser over, at rockerne får del i varme-pengene, men da udbetalingerne er baseret på - officiel - indkomst er HA-medlemmerne berettiget til støtte:

- Vi er jo rigtig mange i HA, der er på overførselsindkomst eller er førtids- eller invalidepensionister, lyder det fra Niels 'Nitro' Nordstrøm, som får opbakning fra et enkelt borgerligt parti.

Pensionist-hjælp

- Vi er jo pensionisternes parti og det gælder også førtidspensionister. Så selv om vi ikke havde regnet med, at så mange rockere ville få del i varmechecken, står vi ved, at pensionister skal have hjælp. Også dem med rygmærke, siger Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ønsker ikke at udtale sig om Hells Angels, men siger generelt, at alle - inklusiv rockerne - må væbne sig med lidt tålmodighed.

Pengene udbetales nemlig først til august og september. Det skyldes it-udfordringer og mangel på lovhjemmel, som skal på plads først, lyder det.

Dan Jørgensen beklager, at danskerne skal vente så længe på deres varmecheck. Foto: Jens Dresling

- Hvis der var en knap, jeg kunne trykke på, så pengene blev udbetalt i morgen, så gjorde jeg det. Kunne det gå hurtigere, så ville vi gøre det hurtigere, siger ministeren.

Det er 'Nitro' Nordstrøm lidt træf af - og han kunne også godt tænke sig, at der blev aktiveret flere støtteordninger.

- Vores Harley-motorcykler sluger jo en del benzin, så vi håber, at der også snart kommer hjælp til, at vi fylden tanken uden at blive flået, siger HA-talsmanden.

Ordningen med varmechecken kører foreløbig frem til 1. april næste år.

