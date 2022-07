Storebæltsbroen lukker: - Det vil være en stor udfordring

Roskilde er startby for Tour de France-karavanens 2. etape. Samtidig slutter Roskilde Festivalen for i år, hvilket lægger pres på vejnettet omkring domkirkebyen. Storebæltsbroen lukker midlertidigt

Roskilde bliver et trafikalt kaos, og Storebælsbroen lukker midlertidigt, når rytterne bevæger sig tværs over Sjælland og slutter 2. etape af årets Tour de France i Nyborg 2. juli.

Hele syv kommuner i Kongeriget vil rytterne passerer under løbets 2. etape. De starter ud i Roskilde, der samtidig lukker og slukker for årets Roskilde Festival samme dag.

Derfor vil Roskilde være generet af tung trafik hele lørdag, hvor særligt området inden for Ringvejen vil blive berørt. Det anbefales at lade bilen stå og benytte sig af den kollektive trafik, hvor du kan få et overblik her.

Hvis man alligevel vælger at tage bilen, er der er etableret fem parkeringsområder rundt omkring i byen, hvorfra man kan cykle eller tage tog for at komme i nærmere begivenheden.

Bemærk dog, at der skal bookes plads på forhånd for at kunne benytte i parkeringsområderne. Du kan booke parkering her.

Storebæltsbroen lukker

Rytterne skal i forbindelse med 2. etape cykle over Storebæltsbroen, hvorfor den lukkes i en længere periode.

Den lukkes for al biltrafik lørdag fra klokken 13.00 - 18.00, men motorvejen, der leder op til Storebæltsbroen, forventes at blive spærret allerede fra klokken 12.30.

Arrangørerne fraråder at benytte Storebæltsbroen lørdag 2. juli.

Med lukningen af Storebæltsbroen forventer områdechef i Vejdirektoratet Charlotte Vithen, at trafikanter vil benytte sig af alternative ruter, hvilket med overvejende sandsynlighed vil skabe store køer.

- Samtidig er det en af de store rejsedage. Der forventer vi selvfølgelig pres omkring start- og målbyen, men vi forventer også ekstra et ekstra stort pres på Vestmotorvejen og Holbækmotorvejen og op mod Odden.

- En del trafikanter vil benytte sig af færgeafgangen over Sjællands Odde, når de ikke kan komme over Storebæltsbroen, da den er lukket i fem timer. Den helt store risiko i det her er, at der ikke skal meget til, når vejene er så tæt pakkede som det her, før der kommer rigtig, rigtig lange køer, siger Charlotte Vithen.

Foto: Ruten, der starter i Roskilde og slutter i Nyborg. Foto: Letourcph

Det vil fortsat være muligt at krydse Storebælt i tog. Det anbefales dog, at man reserverer plads og booker billet, da der forventes flere passagerer end normalt.

- Dag to er nok den dag, der rammer flest trafikanter, fordi Storebæltsbroen er lukket i fem timer. Man skal også være opmærksom på, at vi lukker motorvejen ved Nyborg Vest og Slagelse Vest klokken 12.30, siger Charlotte Vithen.

Hvis du har fået den fikse idé at køre til Sprogø for at se rytterne køre over Storebælt, så drop det. Det må man nemlig ikke.

Derudover opfordrer arrangørerne til at følge med på trafikinfo.dk.

Målby

Nyborg vil være målby for 2. etape, og det vil selvsagt også påvirker trafikken lokalt i Nyborg. Derfor er opfordringen, at tilskuer kommer så tidligt som muligt.

Her er det dog også muligt at komme i bil, hvor der ligesom i Roskilde er oprettet parkeringszoner, der skal bookes på forhånd. Det kan du gøre her.

'Der er kortere gåafstand fra stationen til Tour de France-ruten og eventzonerne, end der vil være fra størstedelen af parkeringspladserne', siger arrangørerne.

Som i de øvrige Tour-byer er der også i Nyborg en lang række vejspærringer - primært omkring bymidten. Du kan se de trafikale afspærringer i det interaktive kort her.