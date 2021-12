Storebæltsbroen lukkes for disse køretøjer onsdag

På grund af kraftig blæst er kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen forbudt. Det forventes først at blive ophævet onsdag klokken 19.

Det skriver Sund & Bælt på Twitter tidligt onsdag morgen.

Både store og små køretøjer kan være vindfølsomme, fremgår det på broens hjemmeside.

Det kan eksempelvis være trailere, campingvogne, varevogne og øvrige påhæng, hvor vægten af traileren er under ti tons.

Det er, når det blæser mere end 15 meter i sekunder, at vindfølsomme køretøjer ikke må køre over broen.

Det er nyt, at Sund & Bælt forbyder vindfølsomme køretøjer.

Indtil december i år har selskabet haft for vane at 'fraråde' særlige køretøjer, når det blæser. Der har altså været tale om en anbefaling, men det er slut.

Forbuddet er indført for at undgå, at køretøjer vælter, eller at ting flyver af dem. Og også for at undgå, at det påvirker trafikken.

Vælger trafikanter alligevel at køre ud på Storebæltsbroen i køretøjer, som vinden kan vælte, har Sund & Bælt som privat vejejer dog ikke mulighed for eksempelvis at give chaufføren en bøde.

Det er kun en myndighed såsom politiet, der kan gøre det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sidste uge tabte en lastbil et læs julegaver i vandet, da vinden på broen blev for stærk.

Uheld ved Storebæltsbroen: Lastbil tabte julegaver i vandet