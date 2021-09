Storebæltsbroen lukket efter uheld

Storebæltsbroen lukkede for trafik i vestgående retning som følge af et færdselsuheld.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter. .

Efter uheldet var broen og betalingsanlægget lukket for vestgående trafik.

- De første meldinger fra uheldet tyder på, at en stillestående bil er blevet påkørt af en bil i et af sporene, siger Lars Denholt, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Han oplyser videre, at det endnu er uvist om føreren af den stillestående bil var i den på tidspunktet for uheldet.

Redningspersonale er til stede ved uheldet, men tilstanden på de involverede kendes ikke.

- Det er vurderet, at det er så alvorligt, at vi har sendt en helikopter til landingspladsen på Sprogø for at afhente den tilskadekomne, siger Ole Hald, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland Falsters Politi til TV 2 Fyn.

Broen forventes åbnet igen klokken 00.30 ifølge Sund & Bælt, der har ansvaret for driften af Storebæltsbroen.

Ekstra Bladet følger sagen...