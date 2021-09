Storfavoritter udeladt af burger-konkurrence

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisterne direkte ved at klikke her.

Det var uden nogen seriøs konkurrence, da burger-kæden Hungry Dane kunne tage sejren i konkurrencen Danmarks bedste burger.

For en lang række af landets mest populære burgere var slet ikke med i konkurrencen.

Det har dog ikke afholdt ejeren af Hungry Dane, Peter Kolos, fra at bryste sig af sin sejr:

'Feltet har i år været særdeles stærkt, og ikke mindst tanken om at skulle konkurrere med Popl (Noma's burger) motiverede mig ud over det sædvanlige.'

Popl deltog slet ikke

Men den ultrapopulære Noma-burger fra Popl var slet ikke en del af konkurrencen.

Det bekræfter Line Kleppe, der er General Manager i Popl, til Ekstra Bladet.

'Vi havde fra start gjort det klart, at vi ikke kunne deltage i konkurrencen, da vi ikke kunne stille personale begge steder,' skriver hun i en mail.

Line Kleppe fortæller yderligere til Ekstra Bladet, at hun ikke ved, hvordan Danmarks bedste burger fik fingrene i deres burger til konkurrencen.

Favoritter udeladt

I 2017 blev Gasoline Grill kåret som en af verdens 27 bedste burgere af Bloomberg, og igen i 2020 var de på listen over de bedste burgere i verden.

Men heller ikke de var at finde til konkurrencen.

De ultrapopulære burgere fra Jagger og Yoburger var heller ikke inviteret til Danmarks bedste burger.

Det gør, at ejeren af Gasoline Grill, Klaus Wittrup, har svært ved at tage konkurrencen alvorligt.

- Det er underligt at have en konkurrence kaldet Danmarks bedste burger, når hverken vi (Gasoline Grill, red.), Yoburger, Jagger og Popl er med, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gasoline Grill er bredt anerkendt som en af de bedste burgere i verden. Foto: Polfoto/Thomas Borberg

Der sås tvivl om ægtheden

Arrangøren af Danmarks bedste burger, Jesper Wieder, havde dog også rosende ord om Hungry Dane. Tidligere har Ekstra Bladet skrevet om hans tætte venskab med Peter Kolos, og hvordan Kolos var en stor del af planlægningen af konkurrencen.

Til trods for, at Popl altså slet ikke var en del af konkurrencen, var det netop dem, som Jesper Wieder fremhævede, da Peter Kolos vandt:

'Branchens sorte får (Hungry Dane, red.) slår både Nomas Popl Burgers og sidste års vinder fra Aarhus samt de resterende seks finalister med en burger ud over det sædvanlige.'

Ekstra Bladet har spurgt Peter Kolos, hvordan det hænger sammen, at han har slået Popl, selvom de ikke stillede op?

- Tre dommere bestemmer, hvem der skal være med. Popl har været med. Deres burger blev hentet – nu skal jeg huske rigtigt, for det var ikke mig, der gjorde det – men som jeg husker det i tidsplanen, var det sådan, at Popls burger blev hentet klokken 12.10, og den blev serveret klokken 12.15. Så de har faktisk haft den fordel, at de har lavet burgerne i deres eget køkken, mens vi har stået i vores foodtruck.

Det var andet år i træk, at Hungry Dane vandt en af priserne ved Danmarks bedste burger. Privatfoto

Popl blev bestilt

- Du siger, at Popl blev hentet 12.10, og de blev serveret klokken 12.15. Hvordan kunne du vide det?

- Fordi vi fik alle sammen at vide, hvad tid vi skulle servere.

- Deltagerne trækker et nummer.

- Jeg tror, at jeg skulle være klar klokken 11.15.

- Det vil sige, at Popl fik ikke at vide, hvornår de skulle være klar?

- De var blevet bestilt forud – flere dage før til klokken 12.10. De var helt bevidste om, at klokken 12.10 ville de blive hentet.

Ikke de bedste

- De vidste så bare ikke, at det var til en konkurrence?

- De stod i deres eget store køkken til flere millioner, og vi andre står i en foodtruck, og så skal de også have fordelen af at vide, at nu bliver de hentet til dommerne. Det vil måske lige være at overdrive tingene.

- Det er rimeligt nok, at du ved, hvornår du skal servere burgerne …

- Det er rimeligt nok, at dem, der står på pladsen, ved det.

- Men de ønskede ikke at deltage?

- De har bedt om ikke at blive vurderet sammen med andre burgere, for tænkt hvis de nu tabte, så var de ikke længere verdens bedste. Er det ikke mere sådan, at vi skal tage det? Sådan vil jeg vurdere det. Jeg ville heller ikke stille op i en konkurrence, hvis jeg vidste, at jeg kunne risikere at tabe, hvis jeg blev vurderet til at være den bedste

- Jagger og Gasoline var heller ikke med …

- Nej, de var slet ikke i finalen. Det kan du spørge dommerne om.

- Hvordan føler du at have vundet en konkurrence, hvor de måske tre toneangivende burgere ikke var med?

- De kom ikke engang i finalen. Dermed er de ikke de bedste.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jesper Wieder, der er arrangør af Danmarks bedste burger. Han meddeler, at han ikke ønsker at stille op til interview fredag.

Hungry Dane har for nyligt fået en indskærpelse og bøde af Fødevarestyrelsen. Læs om det her