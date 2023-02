Storjury slår fast: Der blev ikke fusket

Der blev ikke fusket med stemmerne i den amerikanske delstat Georgia ved præsidentvalget i 2020.

Det fastslår en særlig storjury, som har været sat til at undersøge sagen. Det skriver Reuters og flere amerikanske medier, som har set undersøgelsens konklusioner.

Ekspræsident Donald Trump har gentagne gange påstået, at han tabte på grund af valgsvindel ved præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden blev valgt til posten som USA's præsident.

Han har blandt andet hævdet, at han vandt i Georgia, som var en nøglestat i valget.

I Georgia var det blot 12.000 stemmer mere i Bidens favør, der adskilte de to præsidentkandidater.

Optællingen i delstaten har efterfølgende fået ekstra opmærksomhed.

Årsagen er, at en lydoptagelse afslørede, at Trump i et telefonopkald bad delstatens indenrigsminister, partifællen Brad Raffensperger, om at 'finde' flere stemmer, der gik Trumps vej.

Trumps påstande om valgfusk er flere gange blevet tilbagevist og bliver det altså igen denne gang. Konklusionerne i denne nye undersøgelse er vigtige, fordi de igen fastslår, at Trump forsøgte at få omgjort et helt legitimt valg.

Det kan ifølge CNN være en vigtig faktor, når statsanklagere skal beslutte, om de vil rejse tiltale mod Trump og hans allierede for at forsøge at påvirke udfaldet af valget i 2020.

Storjuryen har afvist Trumps påstande efter at have afhørt blandt andet valgtilforordnede, tekniske eksperter, ansatte i delstaten og andre embedsmænd. Den har også afhørt folk tæt på Trump.

Storjuryen vurderer, at flere vidner løj, da de under ed skulle svare på spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen.

Og den anbefaler, at distriktsadvokaten rejser tiltaler om falske vidneforklaringer mod de pågældende personer, der ikke nævnes ved navn.

Storjuryen har haft særlige beføjelser, som har gjort det muligt at kræve vidneforklaringer fra tætte Trump-allierede. Heriblandt Trumps advokat Rudy Giuliani samt den republikanske senator Lindsey Graham.

Den har ikke magt til at rejse tiltaler. Men den kan anbefale distriktsadvokaten at gøre det. Og den vurderer altså, at flere kan have begået mened ved at lyve over for medlemmerne af storjuryen.