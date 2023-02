Storm på vej: 100.000 vil modtage sms

Der er en storm på vej mod Danmark, og det kan medføre alskens ulykker.

Forsikringsselskabet Topdanmark sender derfor sms-varslinger ud til 100.000 kunder, oplyser de i en pressemeddelelse.

Stormen, som har fået navnet 'Otto', kan forårsage nedfaldne tagsten, væltede træer og flyvende trampoliner.

Sms'erne vil derfor indeholde den lokale vejrudsigt og råd til, hvad man selv kan gøre for at komme stormen i forkøbet, så den gør mindst mulig skade.

- Vi ved af erfaring, at vi kan nå at begrænse omfanget af skader til gavn for både boligejere og os som selskab, hvis vi kommer på banen med gode råd til at sikre ejendele og ejendomme, inden stormen rammer, siger Helene Ibsen, boligchef i Topdanmark, i pressemeddelelsen.

Hun tilføjer, at selskabet forventer at få anmeldelser om omfattende stormskader og vandskader hen over weekenden.

De områder, der er markeret med rød, angiver varsling om storm med vindstød af orkanstyrke. De gule områder angiver varsling om vindstød af stormstyrke. Foto: DMI

Her rammer den

DMI varslede torsdag, at stormen 'Otto' vil ramme Nordjylland, det nordlige af Vestjylland, Norddjurs og Kattegatøerne fredag.

Varslet løber fra klokken 15 til klokken 23 fredag.

I store dele af resten af Jylland, i Nordsjælland og på Bornholm kan man desuden forvente vindstød af stormstyrke.

I forbindelse med varslingen har Beredskabsstyrelsen udsendt en række råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis man opholder sig i de berørte områder.

Styrelsen fraråder først og fremmest, at man bevæger sig unødigt ud, fordi der kan være løsrevne og flyvende genstande i luften.

Derudover anbefaler de, at man får opladt sin telefon og computer, ligesom man har både lommelygte og stearinlys klar, hvis strømmen skulle gå.

De opfordrer desuden til, at man fastgør havetrampoliner og lignende, ligesom det kan være smart at tage havemøbler indenfor.