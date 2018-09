Storm på vej mod Danmark: Det betyder det for trafikken

Fredag eftermiddag forventer DMI, at det nordvestlige Jylland bliver ramt af stormen Knud med særdeles kraftige vindstød til følge.

Op til og efter det vil resten af landet også opleve en særdeles blæsende dag, hvor der langs vestkysten er risiko for vindstød af stormstyrke.

Storm sendt mod Norge: - Der bliver stadig godt gang i den

Kraftig blæst og en køretur på tværs af landet plejer ikke at være den bedste kombination, og man skal da heller ikke forvente nogen helt almindelig tur, hvis man har i sinde at krydse en eller flere broer på tværs af landsdelene.

Men kører man i en almindelig personbil, kan man godt satse på, at det kan lade sig gøre at komme frem, lyder meldingen fra Vejdirektoratet.

- På broerne kan der højst komme nogle restriktioner, der betyder, at man fraråder kørsel med høje, lette køretøjer samt nogle hastighedsbegrænsninger, siger Ruben Bay-Madsen, vagthavende ved Vejdirektoratet, til Ekstra Bladet.

Allerede fredag formiddag har Sund & Bælt da også frarådet kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen, mens der er sat en hastighedsbegrænsning til 80 km/t. Advarslen forventes foreløbig at blive ophævet klokken 14.

Pas på træer og grene

Vejdirektoratet forventer ikke, at det bliver nødvendigt at lukke nogen af de større broer, da den kraftigste blæst er koncentreret om det nordvestjyske.

På veje i hele landet gælder det dog om at være ekstra opmærksom.

- Det, der kan komme til at ske, er, at der kan være væltede træer og grene på vejene, og hvis folk taber noget fra deres biler, kan det blæse rundt på vejbanen, siger Ruben Bay-Madsen.

- Det er især på hovedveje og mindre, kommunale veje, man kan komme til at opleve det.

Han fortæller, at den mest udsatte større bro, som hører under Vejdirektoratets område, bliver Sallingsundbroen, som ligger tæt på det område, som er omfattet af DMI's varsel.

DSB oplyser til Ekstra Bladet, at der foreløbig ikke er forventninger om, at blæsevejret får betydning for togtrafikken på tværs af landsdelene.