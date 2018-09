Storm sendt mod Norge: - Der bliver stadig godt gang i den

Torsdag eftermiddag varslede DMI, at det nordvestligste Danmark i løbet af fredagen ville blive ramt af årets anden storm. En storm som vejrtjenesten har døbt Knud.

Fredag morgen varsler DMI stadig om storm, men situationen har ændret sig så meget, at det nu er usikkert, hvor meget det bliver til - og om det overhovedet kan defineres som en storm.

- På de seneste prognoser taber Knud lidt af pusten. Det ser stadig ud til, at den nordvestligste del af landet en overgang får ret meget vind, men om det ender helt oppe i storm, det er vi ret usikre på nu, siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Drejer mod nord

Han fortæller, at ændringen skyldes, at lavtrykket har taget en mere nordlig drejning end prognoserne viste torsdag, så det altså i højere grad bliver nordmændene frem for nordjyderne, der får Knuds pusten at føle.

Han forsikrer dog, at der stadig vil være vindstød af stormstyrke i det nordjyske, men det er usikkert, om middelvinden også vil være af stormstyrke.

- Der bliver stadig godt gang i den i det nordvestlige Jylland, men om vi når en regulær storm er lige nu usikkert, siger meteorologen.

Meteorologerne vil derfor senere på dagen, når de får mere præcise prognoser, tage stilling til, om varslet om storm skal afblæses helt. Det er dog stadig heller ikke helt sikkert, at stormvejret udebliver.

- Vi har set situationer andre gange, hvor det hele bliver nedgraderet stille og roligt, og så vælter det hele pludselig ind. Der er flere usikkerhedsmomenter i det her lige i øjeblikket, siger Lars Henriksen.

I det orange område forventer DMI storm, mens der i det lyseblå område er risiko for vindstød af stormstyrke. Det gule område indikerer varsel om forhøjet vandstand. Grafik: DMI

Blæsende dag

Mens nordjyderne altså måske har en storm i vente, slipper resten af landet heller ikke for at blive blæst godt og grundigt igennem i løbet af dagen.

- Det bliver generelt en blæsende dag. Når vinden efterhånden kommer i et sydvestligt og vestligt hjørne, vil vi få jævn til hård vind, der nogle steder ved kysterne vil blive med kuling, og der kommer også nogle kraftige vindstød rundt omkring, lyder det fra meteorologen.

Med blæsevejret følger også en del regn, men DMI forventer ikke, at det bliver meget store mængder, som vil give anledning til problemer.

Som følge af den varslede storm har Stena Line allerede meldt ud, at Stena Nautica mellem Grenå og Varberg er aflyst med afgang fra Grenå 14.20 og fra Varberg 19.45.