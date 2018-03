Stormagter går sammen mod Rusland

I en fælles erklæring siger lederne for Frankrig, Tyskland, USA og Storbritannien, at giftangrebet i Salisbury truer alles sikkerhed.

Rusland har nægtet ethvert ansvar for angrebet i den sydengelske by Salisbury.

Her blev den forhenværende spion Sergej Skripal og hans datter angrebet med en nervegift. De svæver fortsat mellem liv og død.

Ifølge den britiske regering blev der brugt en nervegift, der er fremstillet af det russiske militær.

- Vi, lederne af Frankrig, Tyskland, USA og Storbritannien afskyr angrebet, der fandt sted mod Sergej og Julia Skripal i Salisbury 4. marts 2018.

- Denne brug af en militært-udviklet nervegift, en type udviklet af Rusland, er den første offensive brug af en nervegift i Europa siden Anden Verdenskrig, konstaterer de.

- Det er et angreb på Storbritanniens suverænitet, og enhver brug af det fra en stat er en klar overtrædelse af Konventionen om Kemiske Våben og et brud på folkeretten.

- Det truer sikkerheden hos os alle, konstaterer de.

Skripal blev i 2006 dømt i Rusland for at spionere til fordel for Storbritannien. Han blev i 2010 frigivet i forbindelse med en udveksling af spioner mellem USA og Rusland.