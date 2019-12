Stormagter hjælper Nordkorea

Kina og Rusland vil have FN til at fjerne sanktioner fra Nordkorea på blandt andet kul og jern

De to stormagter Kina og Rusland foreslog mandag, at FN ophæver forbud mod at eksportere skaldyr, kul, jern og tekstiler fra Nord Korea med den intention at hjælpe fremgang for Nordkoreas civilbefolkning og tilskynde til samtaler mellem Washington og Pyongyang.

Det skriver New York Times, og Reuters.

Det er ikke umiddelbart klart om udkastet til beslutning på nuværende tidspunkt kunne sættes til afstemning i det 15-medlemmer Sikkerhedsråd, hvor en beslutning kræver ni stemmer for og ingen vetoer fra USA, Storbritannien, Frankrig, Rusland eller Kina, skriver Reuters.

- Vi skynder os ikke, sagde den russiske FN ambassadør Vassily Nebenzia til Reuters og tilføjede, - at forhandlingerne med rådsmedlemmer ville begynde på tirsdag. Han sagde, at de sanktioner de havde foreslået ophævet, ikke var direkte knyttet til Nordkoreas atomprogram, dette er et humanitært spørgsmål.

En amerikansk embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium sagde, - at det ikke var tid for Sikkerhedsrådet at overveje, at ophæve sanktionerne mod Nordkorea da de nægtede at mødes for at diskutere atomafrustning, og forsat opretholder deres masseødelæggelsesprogrammer og ballistiske missilprogrammer.

USA, Storbritannien og Frankrig har insisteret på, at ingen britiske sanktioner bør ophæves, før Nordkorea opgiver sine atomvåbenprogrammer.

Pyongyang har været underlagt FN sanktioner på grund af disse programmer siden 2006.