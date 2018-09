Stormen Knud truer berømte badehuse ved jysk strand

En halv snes idylliske strandhuse i fare for at blive skyllet i havet ved Blokhus

En halv snes af de maleriske badehuse på stranden ved Blokhus i Vendsyssel er i overhængende fare for at blive skyllet i havet, når stormen Knud i aften skifter retning fra sydvest til stik vest.

Husene står på selve stranden, og da Ekstra Bladets reportere var på stedet fredag ved 19-tiden, hvor vindretningen gik på langs med stranden, slog bølgerne allerede ind under de små idylliske og i mange tilfælde gamle træhuse.

Se vanvittige billeder af stormen Knud her. (Video: René Schütze)

Ifølge prognosen skifter stormen ved 22-tiden retning til vest, og da vil bølgerne få frit løb direkte mod den kendte turistattraktion.

- Det ser ikke rart ud, sagde en af ejerne, der havde taget sin firehjulstrækker på en køretur langs den tørre del af stranden mellem husene og klitterne.

Foto: René Schütze

Hvis den stormende vind fortsætter natten igennem, bliver det ikke mindst kritisk for husene ved højvande klokken tre natten til lørdag.

Parret Gitte Hansen og Bo Jacobsen fra Vojens, som vovede sig ned på stranden i det hårde vejr, var også bekymrede for de idylliske badehuse.

- De er så smukke, men lige nu ser det ud som om, de går nogle hårde timer i møde, lød det fra parret.

Husene på stranden ved Blokhus går typisk i arv, og folk står i kø for at få lov at købe et af dem. Badehusene plejer at blive fjernet fra efter badesæsonen, men i år kom stormen Knud dem i forkøbet.