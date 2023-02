Stormer frem: Kan være kæmpe svindelnummer

Den nye kryptovaluta Dingo Token er braget ind på markedet med en kursstigning på mere end 8.400 procent i 2023.

Men valutaen har en indbygget kattelem, der får advarselslamperne til at blinke hos sikkerhedsselskabet Check Point Research.

Det skriver Finans.

Indbygget i valutaens kode er der nemlig mulighed for, at transaktionsgebyret, der pålægges forbrugerne ved overførsler, kan hæves uden deres vidende.

Det sker, på trods af at selskabet skilter med et 'mindre' gebyr på blot 10 procent.

'Dingo Token er et klokkeklart eksempel på kryptosvindel. Vi har fundet en bagdør i valutaen, der giver personerne bag Dingo Token mulighed for at ændre gebyret, og lige nu er det blevet ændret til gigantiske 99 procent', lyder det fra Oded Vanunu, der er head of products vulnerabilities research hos selskabet Check Point Research i en pressemeddelelse.

Dermed kan hele fortjenesten ved handel med valutaen hurtigt få ben at gå på, når gebyret rammer.

Oded Vanunu opfordrer samtidig brugere til at benytte sig af 'pålidelige kryptobørser' og købe 'veletablerede valutaer', hvis man har planer om at slå sig løs på kryptomarkedet.