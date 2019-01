Stormrådet erklærer stormflod på den fynske nordkyst

Stormrådet har afgjort, at der onsdag har været stormflod på den fynske nordkyst på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde inklusive Odense Fjord.

Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.

Flere andre steder i Danmark har været ramt af forhøjede vandstande. Rådet oplyser, at det senere kan blive afgjort, at der har været stormflod andre steder.

- Vandstandene har endnu ikke toppet i hele landet, så Stormrådet vil på baggrund af senere indhentede data vurdere, om der har været stormflod andre steder i landet, skriver Stormrådet.

Erklæringen for resten af landet forventes at være klar torsdag.

Sekretariatschef i Stormrådet Mogens Hansen forklarer, at erklæringen fra Stormrådet udarbejdes på baggrund af vurderinger fra Kystdirektoratet.

- Det, der er på færde længere nede, regner vi med topper her i aften. Og så vil vi sikkert have vurderingerne fra (Kystdirektoratet, red.) i morgen tidlig, så vi kan have en vurdering i morgen formiddag med, hvad mere der kommer med, siger han.

Afgørelsen om stormflod betyder, at skaderamte i området på Fyn har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Er du ramt af skader som følge af stormflod, som Stormrådet har erklæret, så kan du anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 3. marts 2019, oplyser rådet.

Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.

I det nordlige Sjælland har der også været forhøjede vandstande - blandt andet i Roskilde Fjord. Her var vandstanden allerede onsdag formiddag nedadgående.

Rådet har vurderet, at der ikke var tale om stormflod her. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år. Derfor behøver der ikke at blive erklæret stormflod, selv om der er oversvømmelser.

Det er stormen Alfrida, der har blæst store mængder vand ind i Østersøen, og det strømmer tilbage gennem de danske farvande. Det er det, der udløser den voldsomt stigende vandstand.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) advarer onsdag eftermiddag om meget farligt vejr ved Sydlige Lillebælt og Sydfynske Øhav. Her ventes en forhøjet vandstand på mellem 150 og 175 centimeter.

Varslet gælder frem til klokken 23.

Der er desuden varsler om forhøjede vandstande ved Lolland-Falsters sydkyst og Smålandsfarvandet samt det vestlige Storebælt og Sydøstsjællands kyst.