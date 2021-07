Storroser Danmark: Her er vi bedst

Danmark ser ud til at vinde vaccineræset i vesten, viser en analyse fra Nordea

Danmark er et oplagt bud på en vinder af vaccineræset i vesten.

Det mener Andreas Steno Larsen, der følger coronaudviklingen og dens indflydelse på økonomien tæt som global chefstrateg i Nordea.

Nordea har i en stor analyse kigget på, hvem der ender med at vinde det globale vaccineræs, og her er der ingen tvivil. Israel er suveræne.

Men i vesten ligner Danmark en klar vinder, lyder det i analysen.

Det skyldes i høj grad, at vaccineudrulningen i Danmark ifølge eksperten er 'imponerende solid'.

'Som et af de ganske få lande på verdensplan formår Danmark nemlig at udnytte alle de vaccinedoser, der modtages på ugebasis, hvilket ingenlunde kan siges om andre lande, vi normalt sammenligner os med. Selv ikke Tyskland, Norge og Sverige har foreløbigt formået at udnytte alle doser, og kigger vi til fx Frankrig og USA, er effektiviteten langt lavere', skriver Andreas Steno.

'Vi bør derfor kippe med flaget for den effektivt digitaliserede danske sundhedsdata. Det gør os i stand til at vaccinere hurtigere end andre lande. Så selvom du muligvis hader E-boks, så er det nu et egentlig meget godt system lige i dette regi,' skriver han.

Et af Danmarks store problemer hidtil har været at skaffe vacciner nok. Men her ser det efterhånden også fornuftigt ud.

EU har købt 300 millioner doser Pfizer-vacciner, hvoraf 75 millioner forventes leveret i andet kvartal. Heraf forventes Danmark at få 7,7 procent af de nye doser.

Det betyder, at 577.500 doser bør være på vej til Danmark i løbet af dette kvartal.

Du kan læse den fulde udlægning af analysen hos mediet Kontrast.

Andreas Steno har tidligere været skarp i sin kritik af de danske myndigheders forventninger til vaccine-leveringerne. Det kan du læse mere om her og her.