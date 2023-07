Stort amerikansk medie anbefaler Nordjylland

En blanding af sandklitter, kystlinjer og michelinrestauranter.

Sådan lyder beskrivelsen fra det amerikanske medie CNN om 'det kolde Hawaii' - eller på dansk bare Nordjylland.

Mediet har samlet en liste over alternative europæiske perler for de rejselystne amerikanere.

Og her topper Nordjylland listen som et godt alternativ til de lande, der lige nu oplever rekordvarme.

Mediet fremhæver især landsdelen for værende et visit værd grundet sin blanding af strande, surferkultur og kystbyer såsom Agger og Hanstholm.

Samtidig understreger CNN også, at der er et par michelinrestauranter værd at besøge såsom Tri og Villa Vest, samt at det aldrig har været nemmere at besøge landsdelen grundet nyere flyruter, som går direkte mellem Aalborg og USA.