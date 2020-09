Stort coronahop i Nordjylland

Et stort hop i antallet af coronasmittede i nordjyske Brønderslev kommune har formentlig forbindelse til et såkaldt Open By Night i byens handelsliv for halvanden uge siden.

Og i så fald også den primære årsag til, at i der i øjeblikket er registreret 71 tilfælde i kommunen, som det fremgår af de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Onsdag blev en helt årgang på Brønderslev Gymnasium sendt hjem, fordi en elev på årgangen samme morgen meddelte, at han var testet positiv.

Borgmester Mikael Klitgård (V) opfordrede allerede i mandags til, at alle, der har deltaget i Open By Night-arrangementet lader sig teste.

I nabokommunen Hjørring er der talt 40 smittede. Her er der for øjeblikket også konstateret Covid 19 i tre minkfarme.