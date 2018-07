Stort dansk firma konkurs: Alle medarbejdere fyret øjeblikkeligt

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Det var en ubehagelig overraskelse, som de 250 ansatte hos tømrer-, el- og snedkervirksomheden Dahl A/S, der har hovedsæde i Rødovre, blev mødt med torsdag eftermidag.

Her fik de nemlig at vide, at Dahl A/S har indgivet konkursbegæring.

'Til alle medarbejdere i Dahl A/S. Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Dahl A/S i dag har indgivet konkursbegæring. Alle medarbejdere bedes standse arbejdet, sikre arbejdspladsen og møde op til informationsmøde, som afholdes klokken 14', lyder det i en mail til de ansatte fra Dahls direktør Peter Dahl, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I CVR-registeret fremgår det, at firmaet senest har ændret sine vedtægter 18. juli 2018, og at de i den forbindelse har ophævet en lang række af firmaets binavne.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Holst Advokater, der er kurator for Dahl A/S, at selskabet er gået konkurs.

- Det er korrekt, at der er blevet indgivet konkursbegæring 19. juli, og at konkursboet er blevet overgivet til Sø- og Handelsretten. Medarbejderne fik det at vide på et møde torsdag, lyder det fra Ole Meisner, der er kurator.

Han kan ikke udtale sig videre om, hvad årsagen til konkursen er.

- Jeg kan kun sige, at virksomheden ikke har kunnet leve op til sine betalingsforpligtelser, lyder det fra Ole Meisner.

Dahl A/S er gået konkurs. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Alle medarbejdere fyret

Ekstra Bladet har i løbet af torsdag og fredag været i kontakt med flere medarbejdere hos Dahl A/S, som bekræfter, at firmaet er gået konkurs, og at alle 250 medarbejdere er blevet afskediget.

- I går blev vi indkaldt til møde med direktionen, og her fortalte de os, at Dahl A/S er gået konkurs, og at vi alle skulle pakke vores ting. Alle 250 medarbejdere er blevet fyret, lyder det fra en 20-årig mandlig medarbejder, der de sidste tre et halvt år har arbejdet i firmaet. Han ønsker at være anonym.



Den besked kunne ifølge den 20-årige mand godt mærkes på stemningen.

- Der var nogle af medarbejderne, der var triste, men vi havde godt set den komme lidt, lyder det fra medarbejderen, der påpeger, at der længe har været tale om, at virksomheden har haft svært ved at betale sine regninger.

Medarbejderen er nu i dialog med sin fagforening.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvad der nu skal ske. Nu skal jeg jo finde et nyt sted at være, så det bliver meget spændende at se, hvor jeg ender, lyder det fra den 20-årige mand.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra direktionen hos Dahl A/S, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Kurator Ole Meisner oplyser torsdag, at direktør Peter Dahl har bedt ham om at svare på henvendelser fra pressen.

