Stort dansk medie blokeret i Rusland

Adgangen til Politiken er blevet blokeret i Rusland. Det samme er adgangen til det finske medie Helsingin Sanomat.

Det skriver Politiken med henvisning til det finske medie Yle Uutiset. Mediet har fundet oplysningen på det russiske medietilsyn Roskomnadzors hjemmeside.

Ifølge Politiken skyldes blokeringen, at begge medier udgiver artikler om krigen i Ukraine på russisk.

- Vi har valgt at oversætte artikler til russisk for at være med til at sikre, at der er en åben og kritisk dialog i en tid med krig i Europa

- Det fortsætter vi naturligvis med, selv om vores hjemmeside er blevet blokeret, siger chefredaktør Christian Jensen til sin avis.

Politikens hjemmeside, politiken.dk, kan stadig tilgås fra Rusland via en vpn-forbindelse. Det er kort sagt en teknik, som kan bruges til at oprette en sikker og beskyttet netværksforbindelse.

Tidligere er også medier som britiske BBC og tyske Deutsche Welle blevet blokeret i Rusland.

Til Politiken siger Christian Jensen, at han ikke er overrasket over blokeringen.

- Det viser, hvor alvorlig en situation vi er i, når et land ikke mener, at dets egen befolkning kan tåle at høre fri og uafhængig journalistik fra andre landes medier, siger han.

Tidligere torsdag truede Rusland med at udvise amerikanske journalister eller nyhedsmedier.

Truslen fulgte, efter videotjenesten Youtube havde blokeret for briefinger fra det russiske udenrigsministerium.

Det er få dage siden, at Rusland vedtog en ny lov. Den gør det muligt for anklagere at lukke for udenlandske medier i Rusland. Det kan de gøre, hvis et vestligt land har været 'uvenligt' over for et russisk medie.

I marts underskrev præsident Vladimir Putin en anden lov, som har haft stor betydning for landets medier.

Den betyder, at man kan få op til 15 års fængsel for bevidst at sprede 'falske' nyheder om Ruslands militære handlinger.

Det fik straks nogle vestlige medier til at hive deres journalister hjem. En lang række vestlige medier er dog blevet i landet og rapporterer videre.

Rusland har desuden forbudt, at man omtaler invasionen af Ukraine som en krig, et angreb eller en invasion.