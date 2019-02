Stort Disney-show får hug i Danmark: 'Ulækker pengemaskine'

Det stort anlagte skøjteshow 'Disney On Ice' er lige nu i Danmark, men ikke alle er lige tilfredse med boderne. Flere kunder brokker sig over priserne, mens anmelder kalder det en 'lidt ulækker pengemaskine'

En dansende Simba på skøjte eller Elsa fra Frost som skøjteprinsesse.

'Disney On Ice' er enhver families våde drøm, hvis vinterferien har budt på lidt for mange kedelige sudokuer eller det samme afsnit af Gurli Gris for 12. gang.

Selve showet har fået fantastiske anmeldelser, men det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse.

Lokalavisen Aarhus besøgte onsdag aften Ceres Arena, hvor showet for første gang skulle besøge Jyllands største by. Og her var konklusionen klar. Showet var godt, men eftersmagen var en smule ulækker.

- Hold. Da. Kæft. Så er de popcorn også betalt, hva', spurgte en frustreret far retorisk, da han skulle betale 100 kroner for en stor pose lunkne popcorn, mens en engelsktalende sælger i boden blot replicerede med et 'Sorry?' og ekspederede den kapitulerende far, der uden yderligere indvendinger alligevel lod sig flænse.

'Og nej, der var intet specielt ved de popcorn, bortset fra at de var pakket ind i Disney-plastik', lyder det i anmeldelsen med overskriften 'En lidt ulækker pengemaskine'.

Plastikører til 200 kroner

Samtidig er det beskrevet, hvordan en halv liter sodavand kostede 60 kroner, en candyfloss med kongekrone kostede 120 kroner, og et par Mini Mouse-ører af plastik stod i 200 kroner.

Efterfølgende har flere betalende gæster til showet reageret på de høje priser.

'Det var fuldstændig sindssygt dyrt! Mega bondefangeri! Øv for ellers var showet godt!', skriver Marie Borup Neitskov i en kommentar til anmeldelsen på Facebook.

'140 kroner for et bæger slushice... Med et billede af Anna og Elsa på bægeret, skriver Lene Schødt og bakkes op af Anna-Grethe Dahl.

'Jeg er helt enig! Pengemaskine af værste skuffe. Jeg havde inviteret mit barnebarn som fik popcorn til 100 kroner. Slet ikke priser almindelige børnefamilier kan klare. Der var heller ikke udsolgt. Det kan jeg godt forstå, når så billetten på 470 kroner også skal betales', skriver hun på Facebook.

Uafhængig forretning

Ekstra Bladet har talt med den danske arrangør af eventet, CSB Island Entertainment, der oplyser, at de intet har med salget at gøre.

- Vi arrangerer bare et fantastisk flot show, som mange mennesker er glade for at se. Disney kører så en uafhængig forretning, hvor de har lov til at stille op og sælge deres varer. Det har vi intet at gøre med, siger direktør i CSB Island Entertainment, Carsten Svoldgaard til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har derfor skrevet til Disney både i Danmark og i Storbritannien, men vi har stadig ikke fået svar på, hvorfor tingene skal være så dyre.

'Disney On Ice' havde sit sidste show i Aarhus torsdag aften, men allerede lørdag 16. februar og søndag 17. februar kan du opleve showet i Sparekassen Fyn Arena i Odense, ligesom det kommer til Forum i København 21.-23. februar.