Stort drama i luften: Aggressivt!

Ifølge de amerikanske myndigheder udspillede der sig et stort drama i luften over Det Sydkinesiske hav, hvor et kinesiske kampfly efter sigende udviste aggressiv adfærd. Se videoen her

Ifølge de amerikanske myndigheder udspillede der sig et stort drama i luften over Det Sydkinesiske hav, hvor et kinesiske kampfly efter sigende udviste aggressiv adfærd

Kina og USA er ikke just på julekort i øjeblikket.

Og en episode 26. maj i luften over det Sydkinesiske Hav har næppe gjort stemningen bedre mellem de to nationer.

Ifølge U.S. Indo-Pacific Command udviste et kinesisk China J-16-fly unødig aggressiv adfærd, da det mødte et amerikansk U.S. Air Force RC-135-fly i luften.

Det oplyser de i en meddelelse til pressen.

Amerikanerne oplyser, at deres fly blot var i gang med en rutinemæssig flyvning i området, da dramaet fandt sted, og de har samtidig offentliggjort en video af episoden.

Kineserne har endnu ikke givet deres side af sagen, ligesom de heller ikke har reageret på de amerikanske myndigheders video.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, besøger i næste uge det nye NATO-land Finland. (Arkivfoto). Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

Uro i området

Rivaliseringen mellem USA og Kina har været stødt stigende de seneste par måneder, og den seneste udvikling er, at USA har indgået forsvarsaftale med Papua Ny-Guinea.

Annonce:

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har i Papua Ny-Guinea underskrevet aftalen og inviteret Papua Ny-Guineas premierminister, James Marape til Washington.

Det ressourcerige, men stærkt underudviklede Papua Ny-Guinea, som har 9,4 millioner indbyggere, har fået ny strategisk betydning som følge af den tiltagende rivalisering mellem USA og Kina.

USA frygter, at Kina får udviklet et militært overherredømme i regionen, hvilket ville svække USA's faciliteter på Guam og vanskeliggøre et forsvar af Taiwan i tilfælde af en kinesiske invasion.

USA har en stor flådebase og en stor flybase på øen Guam, som er et særligt amerikansk territorium.

Kina har for nylig underskrevet en sikkerhedspagt med Salomonøerne, som ligger øst for Papua Ny Guinea. Aftalen betyder, at kinesiske soldater kan placeres på Salomonøerne

Ifølge Papua Ny-Guineas premierminister indebærer aftalen, som er indgået med USA, også at landet får adgang til amerikanske overvågingssatellitter.