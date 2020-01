Stort DSB-kaos: Forsinkelser og billetsystem ude af drift

Mandag er DSB blevet ramt af store problemer. Kunderne kan således ikke købe billetter, mens der også er forsinkelser på S-togene.

Det oplyser DSB's Kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at kunderne i øjeblikket ikke kan købe billetter. Vores bedste råd er, at man skal prøve at købe en billet, og hvis man ikke kan købe billet, skal man henvende sig til personalet i togene, siger Martin Sun Larsen fra DSB Kommunikation.

- Vi har sendt besked ud til alt vores togpersonale om, at der er en fejl i vores billetsystem. Vi har taget kontakt til alt personale, der har noget med billetter at gøre, så de ved det. På den måde skulle vi gerne undgå, at folk får en afgift, uddyber han.

Forsinkelser og færre S-tog

Det er dog ikke kun billetsystemet, som mandag volder problemer for DSB. En fejl på sporskiftet ved Svanemøllen gør nemlig, at der kører færre S-tog, mens der samtidig kan opstå flere forsinkelser på de forskellige linjer.

- Den seneste melding, vi har fået, er, at arbejdet skulle vare resten af dagen. Det er det, vi har fået oplyst af Banedanmark, lyder det fra Martin Sun Larsen til Ekstra Bladet.

DSB oplyser på deres hjemmeside, at S-togene mandag vil køre på følgende måder:

Linje A kører med færre S-tog mellem Solrød Strand og Hillerød og er eneste S-tog mellem Svanemøllen og Østerport. Linje A standser ekstra ved Bernstorffsvej.

Linje B kører med færre S-tog mellem Høje-Taastrup og Valby og igen mellem Svanemøllen og Farum.

Linje BX kører ikke.

Linje C kører med færre S-tog mellem Frederikssund og København H og igen som pendul mellem Hellerup og Klampenborg. Fra kl. 11 kører der kun togbusser mellem Hellerup og Klampenborg.

Linje E kører med færre S-tog mellem Køge og København H og igen mellem Bernstorffsvej og Holte. Linje F og H kører normalt.

DSB forventer, at S-togene igen vil køre som normalt tirsdag.

Ekstra Bladet følger med i, hvornår DSBs billetsystem kommer op og køre igen og holder dig opdateret undervejs.