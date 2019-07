Stort flyselskab i brøler: Her er de farligste sæder

Det hollandske flyselskab KLM har beklaget at have begået noget af en opsigtsvækkende brøler.

Selskabet har nemlig offentligjort råd om, hvor det er farligst at sidde i en flyvemaskine, der styrter ned.

Den noget usædvanlige rådgivning skete på Twitter, og det var KLM i Indien, der stod bag løjerne.

Af opslaget fremgår det, at det er farligst at sidde midt i flyet, hvor flest omkommer ved et styrt.

Risikoen for at dø, hvis man sidder i de forreste sæder er marginalt mindre, hedder det på Twitter.

Der er dog håb forude. For ifølge den bemærkelsesværdige rådgivning er der mindst sandsynlighed for at dø, hvis man bestiller et sæde bagerst i maskinen.

Opslaget kom, efter at en passagerer på Twitter havde spurgt, om selskabet kunne oplyse, hvilket sæde han ikke ville dø i, hvis han fløj med KLM.

Det er den amerikanske avis Washington Post, som kan offentliggøre opslagene på Twitter. Efter 12 timer timer blev opslagene dog fjernet igen.

Ingen kommentar

KLM har ikke ønsket at kommentere, hvad strategien bag opslagene har været, oplyser Washington Post.

Forfatteren til opslagene havde åbenbart hentet inspiration hos Time og henviste blandt andet til #facts.

De amerikanske luftfartsmyndigheder oplyser til avisen, at det er svært at finde videnskabelige beviser for påstandene om, hvor det er mest sikkert at sidde. Der er simpelthen for mange variabler til, at man kan drage en sikker konklusion.

Greg Martin, der er talsmand for FAA i USA, fastslår i en mail overfor avisen: Siden februar 2009 har der ikke været et eneste dødsfald indenfor den kommercielle flyvning i USA. Der er fløjet over 90 millioner miles med otte milliarder passagerer. Det er en eksemplarisk sikkerheds-rekord.