Stort flyselskab i milliardminus

Det norske flyselskab Norwegian kommer ud af første kvartal med et underskud på 1,5 milliarder norske kroner.

Det er en kraftig forværring fra samme periode året før, hvor selskabet fik et underskud på 46 millioner norske kroner.

Det viser selskabets regnskab for første kvartal, der traditionelt set er lavsæson for flyselskaber.

Norwegian kan ellers melde om en fremgang i omsætningen på 14 procent, der lyder på otte milliarder norske kroner. Mere end otte millioner passagerer fløj med selskabet i månederne januar, februar og marts.

Det norske flyselskab har de seneste uger været ramt af et flyveforbud på 18 af selskabets fly af typen Boeing 737 MAX 8.

Norwegian fortæller, at billetbestillingerne ser fornuftige ud, når man kigger fremad, men at flyveforbuddet har ført til et mindre fald.