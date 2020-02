Stort flyselskab lukker

Italiens næststørste flyselskab Air Italy har stoppet alt deres flytrafik, og virksomheden er blevet likvideret.

Det skriver CNN.

Alle billetter, der er booket til afgange før den 25. februar, er blevet ombooket, mens billetter til senere afgange er blevet annulleret.

Air Italy havde blandt andet flere langdistance-flyvninger til New York, Miami og Los Angeles.

Det er kun Alitalia, der er større end Air Italy på det italienske marked.

51 procent af Air Italy ejes af Alisarda, mens Qatar Airways ejer de resterende 49 procent.

Tidligere tirsdag kom det frem, at flyproducenten Boeing ligeledes er i problemer, efter at de ikke har solgt et eneste fly den seneste måned.

Flere markante flyselskaber har gennem de seneste måtte dreje nøglen om. Heriblandt har branchen blandt andet sagt farvel til Primera Air og Germania.

