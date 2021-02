Stort isbjerg river sig fri fra Antarktis

Man opdagede de første revner i isen for 10 år siden. Nu har isbjerget revet sig løs

Et stort isbjerg har revet sig fri fra en stor gletsjer på Antarktis i fredags ikke langt fra et britisk forskningscenter.

Videnskabsfolk opdagede de første revner i isen omkring 10 år siden. De har i nogle år forventet, at isbjerget ville rive sig fri, efter man havde observeret revner i det 150 meter tykke islag.

Men i fredags skete det altså.

Revnen udvidede sig flere hundrede meter fredag morgen, og løsrev sig fra resten af isen.

Det skriver CNN.

Bornholm gange to

Isklumpen har en størrelse på 1250 kvadratkilometer. Det kan godt være lidt svært at forholde sig til, men rundt regnet svarer det omtrent til Bornholms areal gange to. Eller cirka 175.070 fodboldbaner.

En ny stor revne i isen, som hedder 'North Rift', begyndte i november at bevæge sig mod en anden stor revne i isen. Faktisk spredte revnen en kilometer om dagen tilbage i januar.

Over artiklen kan man se en video taget fra luften, hvor revnen strækker sig så langt øjet rækker.