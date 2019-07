Stort madmarked går konkurs

Hvis du er glad for Street Food og bor i Odense, så er der skidt nyt. Arkaden Food Market er blevet begæret konkurs.

Det skriver Arkaden Food Market på Facebook.

'Det er med en klump i halsen og stor beklagelse, at vi må sende denne meddelelse ud. Arkaden Food Market har været nødsaget til pr. dags dato at begære sig konkurs og vil derfor være lukket', skriver Arkaden Food Market på Facebook.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til årsagen bag konkursen fra ejer Jacob Christer Larsen, men han har ikke svaret på vores opkald endnu.

Men et kig på resultatet fra 2018 viser, at det ikke just var en pengemaskine. I 2018 tabte Arkaden Food Market 348.910 kroner.

Madmarkedet var beskrevet som et sted, hvor du kunne få en bid af verden, og i de 17 forskellige boder kunne du gastronomi fra alt fra Thailand til Italien.