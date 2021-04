Stort malaria-gennembrud

Vaccinen kan være med til at nedbringe det årlige antal af døde

En vaccine mod malaria har vist stor effektivitet efter prøver i Afrika.

Vaccinen skulle kunne skære en del af dødstallet på 400.000, primært bestående af mindre børn, sygdommen medfører hvert år.

Det skriver BBC.

Vaccinen, der er udviklet af Jenner Institutet på Oxford University, viste en 77 procent effektivitet i et forsøg på 450 børn i Burkina Faso over 12 måneder.

Det er den første vaccine, der når WHO's mål på 75 procents effektivitet over for den myggebårne sygdom. Der er blevet igangsat større forsøg, hvor 4800 børn fra fire lande i Afrika medvirker.

- Vi håber at tage de 400.000 (dødsfald red.) ned til ti tusinder i løbet af de næste fem år, siger professor Adrian Hill, der er direktør for Jenner Institutet, hvor også den omdiskuterede Oxford/AstraZeneca-vaccine blev til.

Håber på godkendelse

Han håber, at man kan få en hurtig godkendelse af vaccinen, som man så ved Covid-19-vaccinerne.

- Jeg argumenterer for det, så kraftigt jeg kan. Fordi malaria dræber mange flere end Covid i Afrika, så burde man overveje en akut tilladelse til at bruge malariavaccinen i Afrika, siger direktøren.

Vaccinerne vil blive produceret på en fabrik i Indien, der har lovet at levere 200 millioner doser af malariavaccinen, hvis den bliver godkendt.

Offentliggørelsen kommer blot et par dage før, at WHO søndag 25. april markerer Malariadag.