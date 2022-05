Stort medie undrer sig over Danmark

Det store britiske medie BBC undrer sig så meget over Danmarks asylpolitik, at de har sendt en journalist til København

Det er ikke kun i Danmark, at den danske asylpolitik skaber stor debat. Det gør den også i udlandet.

Et af Storbritanniens største medier, BBC, har sågar valgt at sende en journalist til netop Danmark for at kigge nærmere på, hvordan Danmark har skruet asylpolitikken sammen, alt efter om der er tale om en syrisk eller ukrainsk flygtning.

Det sker under overskriften 'Asyl i Danmark: Er landet skyldig i dobbeltmoral?'. Hertil er der en over tre minutter lang video, hvor blandt andet skikkelser som Socialdemokratiets integrationsordfører, Rasmus Stoklund, optræder. Det samme gør flere flygtninge fra henholdsvis Syrien og Ukraine.

I artiklen står der blandt andet, at Danmark netop har vedtaget en ny lov, der giver flygtninge fra Ukraine mulighed for at blive i Danmark i op til to år.

'Men samtidig har regeringen også arbejdet med planer om at reducere antallet af ikke-europæiske asylansøgere,' står der i artiklen.

Kendt for stram asylpolitik

Danmarks asylpolitik har flere gange fået international opmærksomhed. Blandt andet tilbage i efteråret 2021. Det skete, efter at regeringen havde præsenteret sit reformudspil 'Danmark kan mere I'.

'Danmark vil få migranter til at hente affald på stranden for velfærdsydelser,' lød en overskift fra Yahoo News.

Ligesom Danmark var på alles læber tilbage i 2016, hvor et flertal i Folketinget vedtog den omdiskuterede smykkelov. Dengang havde CNN sendt korrespondenter til København for at følge sagen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skønner, at der lige nu befinder sig et sted mellem 25.000-30.000 ukrainske flygtninge i Danmark. Det er 10.000 færre, end man forventede, at der ville være ankommet nu, skriver TV 2.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har før udtalt på et pressemøde, at regeringen forbereder sig på, at Danmark kan modtage 100.000 ukrainske flygtninge.

Og selvom der er ankommet 10.000 færre end forventet, arbejder regeringen stadig ud fra, at det kan ske, oplyser ministeren.

- Krigen er fortsat meget uforudsigelig. Ligesom situationen for ukrainerne i Polen har betydning for tilstrømningen til Danmark, siger Mattias Tesfaye til TV 2.