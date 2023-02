Stort mysterium: Dyr forsvinder fra zoologisk have

Nu er to sjældne aber forsvundet fra en zoologisk have i USA

Der foregår lige nu et sandt mysterium i en zoologisk have i Dallas, USA.

Gennem den seneste tid har hele fire mystiske sager nemlig ramt den dyrevenlige park. Det skriver The Guardian.

For nyligt blev et abebur forsøgt smadret, og i sidste uge oplevede parken, at deres 25-årige grib Pin blev dræbt. Et tab, som de kaldte 'ødelæggende'.

Deres fireårig træleopard Nova slap sågar på et tidspunkt ud af sit bur, efter det var blevet skåret åbent.

Alt sammen sager, der fik Dallas Zoo til at opruste på sikkerheden og øge antallet af videokameraer.

En sag for politiet

Men det var tydeligvis ikke nok. For så sent som i mandags blev et nyt kapitel tilføjet til mysteriet, da de måtte melde to kejsertamariner savnet.

Dallas Zoo kunne efterfølgende meddele, at der var fundet et hul i indhegningen til abernes bur. Deres overbevisning var, at aberne var blevet stjålet.

Tirsdag lykkedes det politiet i Dallas at finde de to kejsertamariner i et forladt hus, hvorefter de blev bragt tilbage til Dallas Zoo.

Det vides endnu ikke, om de fire sager har tilknytning til hinanden, og ingen er indtil videre blevet anholdt i sagerne.

Politiet fortsætter dog stadig eftersøgningen.