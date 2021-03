Stort nedbrud på sociale medier

OPDATERET:

Facebook har kommenteret på de tekniske problemer, hvor de udtaler, at problemerne er løst, og de er kede af de problemer, som deres brugere har oplevet.

De tre store internettjenester Facebook, Instagram og WhatsApp er i skrivende stund i et globalt nedbrud. Fælles for de tre tjenester er, at de er ejet af Facebook.

Globalt er tæt på en million mennesker påvirket af problemer med Facebooks tjenester, skriver Reuters.

På Downdetector er der mellem 18.00 - 18.30 blevet rapporteret om fejl 24.000 gange på WhatsApp i Danmark.

70 procent af de indrapporterede problemer omhandler forbindelse til tjenesten, mens 28 procent har rapporteret om problemer med at sende beskeder til hinanden.

Også Instagram er ramt med over 20.000 brugere, der lige nu har problemer med mediet.

På Facebooks beskedfunktion, messenger, er der tilsyneladende også problemer, hvor flere brugere oplever manglede forbindelse, så beskeder ikke kommer frem.