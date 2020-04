Stort orkester arbejder hjemmefra

Under den igangværende coronakrise har mange musikere valgt at spille koncerter online, da forsamlingsforbud forhindrede dem i at spille foran et levende publikum.

Det er dog ikke alle orkestre, som kan benytte sig af den løsning.

Det gælder blandt andet portugisiske Gulbankian Orchestra, der ifølge Reuters har fået aflyst alle koncerter i nærmeste fremtid. Med sine 32 medlemmer ville de desuden udgøre en større forsamling, hvis de mødtes for at spille.

Den udfordring har det Lissabon-baserede klassiske orkester dog fundet en smart løsning på. Ligesom så mange andre har de nemlig fundet ud af, at meget arbejde kan udføres hjemmefra, hvis blot man har en internetforbindelse og en computer til rådighed.

Gulbankian Orchestra formåede således at spille første sats af Mozarts symfoni nr. 40 uden nogensinde at samle orkestret. Hver enkelt musiker optog i stedet sit bidrag hjemmefra, hvorefter de 32 separate indspilninger blev samlet til det resultat, som du kan se i videoen ovenfor.