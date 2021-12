Stort overblik: Det lukker i dag

Selvom sommeren gav anledning til at håbe, at nedlukninger og restriktioner var fortid, træder nye restriktioner i kraft fra søndag. Få det store overblik her

Vi var lige begyndt at håbe. Flere og flere blev færdigvaccineret, folk samledes til koncerter, og natklubberne slog atter dørene op for danseglade gæster. Men så kom omikron.

Den seneste uge er rekorden for højeste smittetal under pandemien blevet slået igen og igen, og fra klokken 8.00 søndag træder en lang række restriktioner i kraft.

Særligt kulturen bliver ramt

Igen går det hårdt ud over kulturlivet, hvor blandt andet biografer, spillesteder og teatre skal holde lukket. Også museer, zoologiske haver og forlystelsesparker skal lukke.

Skal man spise ude eller mødes med en ven over en julebryg, skal man fra søndag overveje at mødes i god tid. Restauranter og caféer skal nemlig holde lukket mellem klokken 23.00 og 05.00, og de må ikke servere alkohol efter klokken 22.00.

Ligeledes gælder det, at der for butikker er forbud mod at sælge alkohol mellem klokken 22.00 og 05.00.

Fra søndag morgen klokken 8.00 træder en række nye restriktioner i kraft. Foto: Mogens Flindt

Færre sociale kontakter

Ud over de nye tiltag opfordres der til, at man begrænser mængden af sociale kontakter i juleferien, så man holder sig til at se familien og de nærmeste bekendte.

På hjemmesiden coronasmitte.dk, der er de danske myndigheders fælles informationsindsats under covid-19, opfordrer de ligeledes til at undgå steder med mange mennesker - for eksempel ved indkøb og ombytning af julegaver.

Herunder kan du se overblikket over alle de tiltag, der træder i kraft søndag morgen. Kilde: Coronasmitte.dk