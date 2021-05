Stort overblik: Disse kommuner nærmer sig nedlukning

30. april trådte en ny model for nedlukning af landets kommuner i kraft, og den har allerede fået sit første offer.

Hørsholm Kommune måtte træde på bremsen, da deres testjusterede incidenstal oversteg 250 pr. 100.000 borgere i kommunen.

Men hvordan står det egentlig til i de øvrige kommune? Ekstra Bladets gennemgang viser, at der er gul alarm i to kommuner, mens andre kommuner også nærmer sig. Heriblandt landets største kommune, København, med over 600.000 indbyggere.

Fra 30. april 2021 og gældende bagudrettet skal kommuner nedlukke: ved 250 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret). 1. Hørsholm Kommune (nedlukket) Testjusteret incidens pr. dags dato: 285 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 65 Stigning siden 21. april: 220 2. Brøndby Kommune (gul alarm) Testjusteret incidens pr. dags dato: 174 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 114 Stigning siden 21. april: 60 3. Holstebro Kommune (gul alarm) Testjusteret incidens pr. dags dato: 154 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 41 Stigning siden 21. april: 114 4. Vallensbæk Kommune Testjusteret incidens pr. dags dato: 147 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 167 Stigning siden 21. april: -20 5. Københavns Kommune Testjusteret incidens pr. dags dato: 147 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 100 Stigning siden 21. april: 47 6. Vejen Kommune Testjusteret incidens pr. dags dato: 141 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 50 Stigning siden 21. april: 91 7. Frederiksberg Kommune Testjusteret incidens pr. dags dato: 139 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 93 Stigning siden 21. april: 46 8. Gentofte Kommune Testjusteret incidens pr. dags dato: 137 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 57 Stigning siden 21. april: 80 9. Albertslund Kommune Testjusteret incidens pr. dags dato: 133 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 168 Stigning siden 21. april: -35 10. Helsingør Kommune Testjusteret incidens pr. dags dato: 128 Testjusteret incidens ved genåbningen 21. april: 95 Stigning siden 21. april: 33

Udviklingen i Hørsholm viser tydeligt, hvor hurtigt det kan gå for en kommune, der lå langt fra nedlukningsgrænsen bare 3. maj, hvor det testjusterede incidenstal var på 122.

Foruden reglerne i kommuner er der også nye regler for de enkelte sogn. Her gælder følgende:

Sogne skal nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt: Der er mere end 500 smittede pr. 100.000 borgere

Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage

Positivprocenten er på 2,5 procent eller mere.

Udviklingen overrasker da heller ikke SSI.

- Man kan ikke genåbne samfundet så meget uden at se en stigning i smitten, siger han til DR.

- På nuværende tidspunkt ser vi ikke en større stigning, end vi godt kan håndtere, men det er vigtigt, at vi fremover alle sammen hjælper hinanden med at sørge for, at smitten ikke accelererer yderligere, siger Henrik Ullum, der er direktør for Statens Serum Institut (SSI)

Genåbningen af barer, restauranter og værtshuse har i sagens natur fået smittetallet til at stige. Det overrasker da heller ikke SSI. Foto: Anthon Unger

Måtte lukke ned

Fredag kunne Hørsholm Kommune melde ud, at det testjusterede incidenstal i kommunen var oversteget 250, og derfor måtte kommunen lukke ned.

Nedlukningen betyder, at grundskoler, sfo, klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes. Desuden lukkes blandt andet butikker, restauranter, storcentre og det liberale erhverv.

- Hørsholms smitteudbrud overskygger desværre den glædelige nyhed om, at samfundet igen åbner. Vi står i en kritisk situation, hvor vi er tvunget til at lukke ned. Vi samarbejder med alle relevante myndigheder, og vi må komme igennem det her med samfundssind. Vi skal lade os teste og overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kommer vi hurtigt tilbage på sporet igen, siger kommunens borgmester, Morten Slotved.

CL-aften

Det voldsomme smitteudbrud i kommunen sker, efter at ni drenge blev smittet efter at have været samlet for at se en Champions League-semifinale.

Siden har smitten bredt sig på kort tid til drengenes venner og familie. Kommunen oplyser, at smitten er størst blandt 15-20-årige.

Borgmesteren opfordrer nu alle i kommunen til at lade sig teste.

- Situationen kræver handling fra os alle sammen, så vi hurtigt kan åbne kommunen igen og komme tilbage på sporet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt lader sig teste nu, og gerne ved en PCR-test, da den er mere sikker end en hurtigtest, siger Morten Slotved.

Torsdag var det testjusterede incidenstal i kommunen 234, men det tal er nu over 250, og derfor træder den automatiske nedlukning i kraft.