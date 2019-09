Stort overblik: Metro-byggepladser så godt som forsvundet

Søndag 29. september kan Metroselskabet og mange københavnere ånde lettet op.

Den nye cityring kommer langt om længe på skinner, og ni år efter vedtagelsen bliver dørene slået op for det massive anlægsprojekt, der samlet set løber op i en regning på godt 25 milliarder kroner.

Gennem de ni år har mange vænnet sig til de enorme byggepladser på centrale placeringer i København, men med åbningen af metroen bliver byens gader og pladser igen frit tilgængelige - nu krydret med metrostationer.

Og stationerne er næsten helt klar til åbningen, lyder det fra Metroselskabet.

- Vi er stort set færdige over det hele. Men på et par håndfulde af stationerne vil der stadig være et par chaussesten, der mangler, et træ som ikke er blevet plantet, eller et cykelstativ, der ikke er kommet på plads, siger Rebekka Nymark, direktør i Metroselskabet, til Ekstra Bladet.

Alle hegn bliver dog fjernet, så rulletrapper og elevatorer kan bruges, når metroen åbner.

Se alle billederne: Sådan ser de nye metrostationer ud

Fra byggerod til pæne pladser

I løbet af 2018 blev de kendetegnende grønne hegn fjernet fra byggepladserne, og gradvist er stationerne blevet mere pæne at kigge på.

Men hvor stor har udviklingen egentlig været de sidste to år? Det kan du blive lidt klogere på i nedenstående grafikker, hvor du kan se metrostationerne oppefra i henholdsvis maj 2017 og i slutningen af juni 2019.

Rebekka Nymark fremhæver tre steder, hvor freden stadig ikke helt har indfundet sig ved åbningen, og det vil blive beskrevet sammen med grafikkerne.

Stationerne er nedenfor lagt i rækkefølge med urets retning startende fra Rådhuspladsen. Billederne viser som udgangspunkt, hvordan stationerne så ud i 2017. Træk markøren mod højre for at se, hvordan stationerne så ud i juni i år:

- Ved København H laver vi en forbindelsestunnel mellem metrostationen og hovedbanegården. Og den er vi ikke helt færdige med, så der vil stadig være en byggeplads over jorden - også ind i det nye år, siger Rebekka Nymark.

- Ved Nørrebro Station skal vi forbinde til den eksisterende højbanestation, så man kan komme med rulletrapper og elevatorer direkte op på s-togsperronen. Dem er vi heller ikke helt færdige med. Så der vil være noget byggeaktivitet for at få de rulletrapper og elevatorer færdig, siger Rebekka.

- På Østerport skal der også laves en forbindelse mellem den gamle stationsbygning og den nye metrostation, og den er man heller ikke helt færdig med. Så på hjørnet af Østbanegade og Oslo Plads vil man også opleve, at der er en byggeplads, siger Rebekka Nymark.