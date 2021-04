Stort overblik: Sådan genåbner Danmark

Restauranter må onsdag åbne for indendørs servering

Et politisk flertal på Christiansborg er natten til fredag blevet enig om en aftale, der fremrykker genåbningen af Danmark.

Aftalen betyder blandt andet, at der åbnes for indendørs servering på restauranter med visse betingelser, mens forsamlingsloftet hæves.

Læs her, hvad der genåbner hurtigere end ventet 21. april:

* Caféer og restauranter får lov til at åbne for indendørs servering. Dog med krav om bordbestilling og fremvisning af coronapas. Samtidig fjernes kravet om coronapas ved udendørs servering. Sidste udskænkning er klokken 22.00.

* Tilskuere får lov til at vende tilbage til stadioner i Superligaen, Kvindeligaen, i 1.- og 2. division samt ved A-landskampe for herrer og kvinder med klart adskilte sektioner med maksimalt 500 tilskuere i hver og med krav om coronapas.

* Daghøjskoler, inklusiv seniorhøjskoler, kan åbne med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet.

* 5.-8.-klasses elever får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning.

* Afgangseleverne i grundskoler og på voksenuddannelser må have 80 procent fremmøde, mens erhvervsuddannelser må genåbne i fuldt omfang.

* Studerende på landets videregående uddannelser må nøjes med 30 procent fremmøde.

* Forsamlingsloftet hæves, så det fra 21. april er muligt at samles ti personer indendørs og 50 personer udendørs. Fra 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs, fra 21. maj til 50 indendørs og 100 udendørs og fra 11. juni til 100 indendørs, mens loftet for udendørs forsamlinger afskaffes.

* Anbefalingerne om, at indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger højst må vare 30 minutter og skal gennemføres uden fællessang, lempes.

* Der åbnes for mere indendørs idræt for unge og ældre.

* Ifølge aftalen vil det også fra 21. april være muligt for de store indkøbscentre og stormagasiner at genåbne for almindelig handel.

Kilde: Justitsministeriet.