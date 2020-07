Stort politiopbud: København får besøg af en høg

København vil ikke blive forvandlet til en afspærret sikkerhedszone med masser af synlige, uniformerede betjente i gadebilledet, når USA's kontroversielle udenrigsminister Mike Pompeo onsdag slår vejen forbi for en kort bemærkning.

Det er Jørgen Bergen Skov, chefpolitiinspektør i Københavns Politi, og Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET, enige om.

Men den pensionerede ekspert i sikkerhedsspørgsmål vurderer, at politiets og PET's forebyggende indsats vil være helt oppe 'i gearing' og på 'det højeste niveau' lige under USA's præsident Donald Trump, som sidste år aflyste en planlagt visit i Danmark

- Mike Pompeo er kendt for at have ret markante holdninger. Han må nok betragtes som en udenrigspolitisk høg. Der er uden tvivl en del mennesker, som bestemt ikke synes om ham, vurderer Hans Jørgen Bonnichsen.

Kørsel med udrykning

Den tidligere PET-chef mener, at befolkningen stort set ikke vil bemærke den kendte statsmands kortvarige besøg og frokostaftale med den danske udenrigsminister Jeppe Kofoed (S).

- Det vil måske kun være en enkelt kørsel med udrykning, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) besøgte sidste år sin kollega. Mike Pompeo, i Washington DC. Foto: Olivier Douliery/Ritzau Scanpix

Københavns Politis ledelse holder rutinen tro kortene omkring sikkerhedsopbudet og politiets konkrete opgaver helt tæt ind til kroppen. Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov vil kun ud med en enkelt sætning.

- Vi forventer ikke, at den almindelige borger vil blive påvirket i væsentlig grad af besøget, og vi vil selvfølgelig løbende orientere, hvis der for eksempel bliver behov for enkelte trafikale omlægninger eller lignende, siger Jørgen Bergen Skov.

Det er uvist. nøjagtig hvornår Mike Pompeo ankommer til København.

Nyttig træningserfaring

Hans Jørgen Bonnichsen vurderer, at det giver en ekstra sikkerhedsbarriere, at det toppolitiske besøg blev varslet for få dage siden, og at politiet sidste år opnåede en del nyttig træningserfaring i forberedelserne til Trumps aflyste besøg.

- Mike Pompeo kan gå døgnet i møde med stor sindsro. PET har haft øjnene åbne og haft et stærkt efterretningssamarbejde med Secret Service og CIA, siger Bonnichsen, der også hæfter sig ved, at udenrigsminister kun er få timer i Danmark, og at der ikke er lagt flere arrangementer i byen ind i lynvisitten.

Der er ifølge Københavns Politi ikke anmeldt demonstrationer i forbindelse med Mike Pompeos besøg.

Det ventes, at de to toppolitikere vil diskutere globale emner som handel, Covid19 og Kinas ageren i Hongkong og også arktiske forhold. Grønlandske politikere er også inviteret til at deltage.

