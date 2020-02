Stort slagsmål ved boksestævne: Flere måtte på hospitalet

Der er som regel garanti for tæsk, når der afvikles et boksestævne, men ved et boksestævne for juniorer i Coventry i England rykkede kampen på dramatisk vis uden for bokseringen.

Her kom nogle af tilskuerne nemlig i infight, og det medførte, at flere gik amok ved at kaste stole efter hinanden. Samtidig måtte en person også tage selvforsvar i brug ved at tage fat i en brandslukker og sprøjte efter de andre.

Den dramatiske episode fandt sted lørdag eftermiddag, og fire personer blev kørt på hospitalet i Coventry efter at have fået skader i forbindelse med slagsmålet.

Ifølge det lokale medie Coventry Telegraph er der endnu ikke foretaget nogle anholdelser i forbindelse med optøjerne. Politiet er dog ved at undersøge sagen nærmere.

- Vi accepterer ikke hændelser af denne type, og vi arbejder hårdt på at fastlægge omstændighederne for denne hændelse. Offentligheden kan se frem til en øget tilstedeværelse fra politiets side ved arenaen, mens andre betjente vil fortsætte med deres undersøgelser, siger Pete Hill, der er talsmand for Warwickshare Police, ifølge Coventry Telegraph.

Efterfølgende er der blevet lagt billeder og videoer ud på Twitter, hvor man kan se en en mand med blod i hovedet, mens andre personer kaster stole efter ham.

Videoen med slagsmålet er blevet delt næsten 1000 gange på Twitter og har fået folk til at reagere. Blandt andet skriver Twitter-brugeren Unorthodoxx følgende:

'Chokerende og modbydeligt. Jeg kan slet ikke tro, at sådan nogle ting i verden kan ske ved et boksestævne i England. En forfærdelig skam for alle de boksere, der har trænet så hårdt for så at blive svigtet sådan her.'

Shocking and disgusting. Can’t believe such things world happen at an England boxing event. A terrible shame for all of the boxers who have trained so hard to be let down like this. — Unorthodoxx (@unorthodoxxII) February 16, 2020

Det vides endnu ikke, hvad der lå til grund for det store slagsmål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------