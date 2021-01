Stort smitteudbrud på akut sygehusafdeling

21 ansatte er smittede med coronavirus på Fælles Akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa

Det skriver JydskeVestkysten.

De 21 smittede er alle konstateret smittet mellem jul og nytår.

To af de smittede er allerede tilbage i arbejde, og ifølge sygehuset vil smitteudbruddet ikke få nogen konsekvenser for driften på afdelingen.

Det skyldes ifølge sygehuset en 'ekstraordinær indsats fra personalet'.

Af de smittede er to af dem læger, 18 medarbejdere og en enkelt sekretær. De skal have været symptomfri i to døgn, før de kan vende tilbage på arbejdspladsen.