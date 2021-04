Stort smitteudbrud på skole: Alle elever sendt hjem

Det startede med to smittede elever. Nu er 360 elever sendt hjem.

Hobro Søndre Skole er hårdt ramt af et smitteudbrud med coronavirus.

Det skriver TV 2 Nord.

Mindst 34 elever og fem ansatte på Hobro Søndre Skole er konstateret smittet med coronavirus.

Skolen forsøgte selv at inddæmme smitten med hurtigtest, men uden held.

Opdagede selv smittede

- Vi opdagede selv de første to smittede, med vores test på skolen i mandags. Derfor håbede vi også, at vi nåede at fange smitten, inden den bredte sig, men vi må bare sige, at vi virkelig har set, hvor smitsom coronavirus rent faktisk er, siger skoleleder Arne Omar Sørensen til TV 2 Nord.

Han håber, at eleverne kan vende fysisk tilbage 3. maj.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Hobro Søndre Skole, men uden held.