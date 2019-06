Stort tillykke med de 800 år, gamle las

Hvis Dannebrog ikke var drysset ned over hovederne på Valdemar Sejrs danske svende under slaget ved Lyndanisse i Estland i 1219, havde den royale slagsbror sikkert tabt slaget til de hedenske modstandere.

Men en rød fane med et stort hvidt kors i midten skulle blive det stærke minde fra sejren 15. juni 1219, hvor balterne fik bøllebank af kongelige danske korsfarere, der fra 1500 langbåde angreb fra søsiden.

Og selv om Dannebrogs himmelske fødsel nok er lidt af en skrøne, så er det stadig en god historie her 800 senere.

I hvert fald er Dannebrog indiskutabelt verdens ældste nationale flag. Og skabelonen med en farve og et stort hvidt kors går igen i alle de nordiske landes flag. Det norske er endda identisk med Dannebrog tilsat et blåt kors oven i det hvide.

Dannebrog vækker store følelser alle vegne. Lige fra det kongelige splitflag med regentens monogram til de små rød-hvide flag i undersåtternes fødselsdagslagkager.

Under Muhammed-krisen blev flaget et hadeobjekt i de muslimske lande, hvor flaget blev brændt under massedemonstrationer mod de 12 tegninger.

Ikke desto mindre er Dannebrog fortsat et bomstærkt varemærke for danskernes nationalfølelse.

***

Her er nogle af de mange udløbere, der har relation til dagens 800 års fødselar.

Siden 1912 har 15. juni officielt heddet Valdemarsdag - en af Danmarks faste flagdage.

Kongefamiliens skib, Dannebrog, er nummer to i rækken med samme navn. Det blev søsat i København i 1931 som afløser for hjuldamperen Dannebrog fra 1879.

Danmark har 19 officielle flagdage - heriblandt de kongelige fødselsdage, 9. april, 5. maj, grundlovsdag, nytårsdag og juledag. Senest i rækken af flagdage er 5. september, hvor der flages for Danmarks udsendte soldater.

Herudover har Forsvaret yderligere11 militære flagdage - blandt andet slaget ved Dybbøl, 18. april.

Folkekirken flager specifikt på seks dage: Palmesøndag, skærtorsdag, 2. påskedag, store bededag, 2. pinsedag og 2. juledag.

***

Af nulevende danske kendisser med fødeselsdag på Valdemarsdag er der eksempelvis tidl. statsminister og S-formand, Poul Nyrup, der fylder 76 år i dag.

Poul Nyrup Rasmussen, 76 år i dag, blev født på Valdemarsdag. (Foto: Jesper Stormly Hansen)

Alternativ-leder Uffe Elbæk kan på Folkemødet fejre sin 65 års fødselsdag. (Foto: Linda Johansen)

Fodboldstjernen Michael Laudrup fylder 56 år i dag. Han debuterede på landsholdet på sin 18. års fødselsdag i 1982 og scorede endda mod Norge. (Foto: Claus Fisker)

Racerkøreren Tom Kristensen har to gange sejret i 24 timers løbet på Le Mans 15. juni. Hans første sejr i 1997 og den ottende sejr i 2008. (Foto: Morten Bjørn Jensen)

***

Dannebrog gør mig tryg

Socialdiakon Sofie Christensen, 25 år, Aarhus:

- Dannebrog er for mig lig med tryghed og gode fødselsdage med flag og fest. Flaget minder mig også om sommer, selv om jeg faktisk selv har fødselsdag om vinteren. Det er et dejligt flag, synes jeg.

Antropologistuderende Maria Strøm, 23 år, Aarhus:

- Når jeg ser Dannebrog, tænker jeg på jordbær og fødselsdag. Vi bruger typisk flaget til at markere vore mærkedage, men det har jo også en national betydning på et andet plan. Nogen tillægger det nok endnu mere værdi.

Maria Strøm (tv) og Sofie Christensen: - Jordbær, fødselsdag - og så Dannebrog (Foto: Claus Bonnerup)

***

Flag og fællesskab

Ledig Ahmed Nazzal, 26 år, Aarhus:

- Jeg er født i Danmark, og jeg føler, at Dannebrog er mit flag. Det er et flot flag, der får mig til at tænke på fællesskab. Jeg har ikke boet andre steder, og derfor minder Dannebrog om, at det er her, jeg hører til.

Ahmed Nazzal: - Dannebrog er et flot flag, der får mig til at tænke på fællesskab. (Foto: Claus Bonnerup)

***

Et smukt syn

Pølsemand Niels Rasmussen, 51 år, Aarhus:

- Jeg bliver altid glad, når jeg ser Dannebrog blafre fra en flagstang. Det er et meget smukt flag, som vækker nogle følelser i mig. Flaget signalerer fest, glæde og varme. Og ja også det modsatte, når det en gang i mellem er sat på halv.

- Det danske flag og en rød pølse med det hele står godt til hinanden, siger pølsemand Niels Rasmussen, Aarhus. (Foto: Claus Bonnerup)

***

Flagbrændingerne gjorde ondt

Ægteparret Kirsten Mølskov Hamp, 75 år, og Poul Hamp, 76 år, Ågerup ved Roskilde:

- At se Dannebrog blive brændt under Muhammed-krisen gjorde ondt. Intet er så smukt som vores dejlige flag. At se Dannebrog op mod en blå himmel gør én glad.

- Flaget er vores nationale symbol, der signalerer fællesskab og sammenhold. Ja for nogle sikkert også en hel del ærefrygt. Vi er stolt af Dannebrog.

Kirsten Mølskov Hamp og Poul Hamp: - Vi er stolte af vores flag (Foto: Claus Bonnerup)

***

Betyder ikke så meget

Psykologistuderende Lennart Kiel, 24 år, Aarhus:

- Synet af Dannebrog får mig til at tænke på fødselsdage og fest. Et flag vi bruger til at symbolisere vores festdage med. I nogle sammenhænge bliver det også brugt til politiske formål på godt og ondt, og det har jeg det fint med. I min dagligdag fylder Dannebrog ikke ret meget - jeg lægger heller ikke så meget i flagets betydning.