Stort vejprojekt udvides med endnu et spor

Endnu før projektet er færdigt, står det klart, at den hidtidige vej, der bliver anlagt som en del af Bering-Beder-vejen syd for Aarhus, ikke er tilstrækkelig.

Det er derfor besluttet at tilføre et enkelt spor på fire kilometer af strækningen.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Strækningen på den nye vej mellem Hovedvejen og Landevejen bliver således udvidet med et enkelt spor i den ene retning for at forhindre for stor trafikal belastning.

- Vi kan allerede nu se, at strækningen fra Landevejen til Hovedvejen vil få kapacitetsproblemer inden for en kort tidsramme, hvis ikke vejen bliver udvidet. Det er vigtigt, at vi sikrer, at fremkommeligheden er så god som mulig. Derfor er jeg meget tilfreds, at det i går lykkedes at lande en aftale om, at vejen skal udvides på den mest trafikerede strækning, lyder det fra Bünyamin Simsek (V), der er rådmand i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Strækningen bliver derfor en såkaldt 2+1-vej, hvor der altså er to spor i den vestgående retning og et enkelt mod øst.

Grafik: Aarhus Kommune

Årsagen til, at der kun bliver to spor i den ene retning er dels, at der ikke var midler til at etablere et ekstra spor i begge retninger, og dels at behovet var større i den ene retning. Forventningen er nemlig, at morgentrafikken vil være mere koncentreret i et kortere tidsrum end eftermiddagstrafikken, som ventes at blive spredt ud over flere timer.

Det ekstra spor blev muligt på grund af overskudsmidler fra byggeriet.

Bünyamin Simsek fortæller, at man lige nu er i færd med at arbejde på den strækning, hvor der bliver etableret et ekstra spor, hvorfor man altså klarer det hele ad én omgang og ikke skal forstyrre naboerne flere gange.

Planlægningen af det ekstra spor skal nu i gang, og det forventes at tage omkring en måned.

- Vi skal blandt andet have kigget på Bering-Beder-vejens tilstødende veje og se på, hvordan vi lokalt kan sikre, at de fortsat kan komme godt og sikkert ud på vejen, lyder det fra Carsten Thomsen, der er projektleder i Teknik og Miljø.

Arbejdet med Bering-Beder-vejen har stået på siden foråret 2020 og skal sikre bedre fremkommenlighed i den sydlige del af Aarhus Kommune. Vejen løber over en strækning på i alt 12 kilometer, og det ventes at vejen kan tages i brug omkring årsskiftet 2022/2023.