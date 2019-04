Storvildtsjæger har dræbt over 5000 elefanter: - Jeg fortryder intet

Ron Thompson fra Zimbabwe blev i denne uge nævnt i en pressemeddelelse på hjemmesiden bantrophyhunting.org som en yderst effektiv storvildtsjæger, der har stået bag nedslagtningen af mere end 5000 elefanter.

Det høje antal bekræfter den 80-årige jæger selv på sin hjemmeside, hvor han også proklamerer at have skudt og dræbt 40 leoparder, op mod 60 løver, 800 bøfler, 50 flodheste og 'mange flere'.

I pressemeddelelsen beskriver hjemmesiden Campaign to Ban Trophy Hunting, at elefant-bestanden er faldet drastisk fra 1,3 millioner i 1980'erne til omkring 400.000 i dag.

Det er løgn, at den afrikanske elefant er ved at uddø, mener jægeren fra Zimbabwe. Foto: Mik Eskestad

Det skriver The Independent, som i forbindelse med, at at hans navn bliver nævnt i pressemeddelelsen, har talt med storvildtsjægeren Ron Thompson.

Overfor dem nægter han at kalde sig selv for trofæjæger, men forklarer, at hans job er at reducere bestandene.

- Jeg har gjort nok i mit liv for at tilfredsstille enhver blodtørst, folk tror jeg har. Det var ikke blodtørst - det var mit job, siger Ron Thompson til det britiske medie.

Fortryder overhovedet intet

Han fortæller desuden, at han ikke længere går regelmæssigt på jagt, men sagtens kunne finde på det, hvis han blev indbudt til det.

- Jeg havde ingen følelser i det. Jeg fortryder overhovedet ingenting, siger han.

Ron Thompson mener nemlig ikke, at problemet er jagten. Problemet er ifølge ham, 'en bunke såkaldte eksperter fra Vesten, der fortæller os, hvad vi skal gøre'.

Blodigt elefantbillede fra naturreservatet Lower Zambezi National Park.

- Jeg er en trænet miljøforkæmper - jeg ved en del om det her, siger han.

-Jeg ville ønske, at jeg kunne tage fat i dine skuldre og ryste dig, og sige 'lad være med at tro på alt, hvad du hører', siger han videre til The Independent.

Ifølge ham er den afrikanske løve nemlig langt fra uddød. Det, mener han, er noget, dyrerettighedsforkæmpende NGO'er lyver om for at kunne tigge om penge.

- Når man har en sund bestand, er man nødt til at sørge for, at den ikke bliver for stor, forklarer han.

Ifølge Campaign to Ban Trophy Hunting blev 1,7 millioner jagttrofæer solgt mellem 2004 og 2014. 200.000 af dem var ifølge af deres oplysninger fra truede dyrearter.

- Trofæjagt er en ondskabsfuld afskyelig rest fra kolonitiden. Den seneste bølge i elefantjagt viser, at industrien er ude af kontrol, siger Eduardo Goncalves, der står bag kampagnen.