Straffer kunderne: Danskere får kæmpe ekstraregning

Store pensionsselskaber kritiseres for at malke danskere med store gebyrstigninger

Mange danskere bliver mødt med store gebyrstigninger fra den dag, de går på pension, og ekstraregningen kan sagtens løbe op i mere end 200.000 kroner.

Det oplyser FPension, der rådgiver om pensionsforhold, til Finans.

Flere pensionsselskaber tilbyder stor rabat på investeringsgebyret til danskere, der har pension gennem arbejdsgiveren. Men den dag, de går på pension, frafalder rabatten, og det er ikke småpenge, de så skal betale i gebyr.

- Det er desværre kutyme, at man glemmer virksomhedens ansatte, den dag de går på pension. Konsekvensen er kraftigt stigende omkostninger, som for mange nemt kan løbe op i 100.000 til 200.000 kroner, de første 10 år efter at man er gået på pension, siger Søren Andersen, aktuar og indehaver af FPension til Finans.

Han mener, at pensionsselskaberne har et særligt ansvar over for kunderne, der ofte ikke selv bestemmer, hvor de sparer op.

Kæmpe stigninger

Ofte ses det, at pensionsselskaberne giver store rabatter til virksomheder med mange ansatte. Når de ansatte så ikke længere er på arbejdsmarkedet, stiger gebyret med 0,3 til 0,4 procentpoint.

Det betyder, at du fra den dag, du går på pension - hvor du har sparet mest op - pludselig skal betale langt mere i investeringsomkostninger.

I praksis vil det sige, at pensionisterne betaler til, at de danskere, der fortsat er på arbejdsmarkedet, kan få en ekstra billig pensionsopsparing.

En beregning, som FPension har lavet, viser, at en ansat med en opsparing på fire millioner kroner, skal betale 100.014 kroner ekstra de første 10 år på pension, når rabatten på 0,3 procentpoint bortfalder.

Men mange er på pension i mere end ti år, og hos Danica Pension giver man rabat på helt op til 0,5 procentpoint, så derfor kan ekstraregning løbe op i langt mere.

Her er det værst

Det er ikke alle pensionsselskaber, der har den model. Ifølge Jørgen Svendsen får kunderne hos PFA Pension og Danica Pension 'tæsk' i form af store stigninger, mens Sampension og AP Pension har en mere 'fair model' med mindre rabat og mindre gebyrstigninger.

Det helt store problem er, at danskere oftest ikke har mulighed for frit at vælge pensionsselskab, idet deres opsparing er knyttet til det selskab, som deres arbejdsplads er kunde hos. Dermed er der mange danskere, der ikke bare kan skifte, hvis de er utilfredse.

Hos Sampension og AP Pension lyder meldingen, at man ikke vil udnytte den manglende forhandlingskraft til at forringe danskernes vilkår, og derfor har man forsøgt med en mere 'fairness og ordentlighed'.

Hverken PFA eller Danica har ønsket at svare på spørgsmål, idet de mener, der er tale om 'konkurrencefølsomme oplysninger'. De nægter at forholde sig til, hvorfor rabatterne forsvinder for kunderne, og de vil ikke forholde sig til, om deres model er rimelig.

Hvis du vil være mindre afhængig af de store pensionskasser, så får du her en guide til, hvordan du kan tage kontrollen over din egen pension.