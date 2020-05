Straffet: Åd frokost i firmabil uden rene hænder

På to måneder har Arbejdstilsynet udstedt 11 strakspåbud og 23 vejledninger til virksomheder, der ikke har haft styr på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstandskrav og hygiejne på arbejdspladserne.

Det viser en aktindsigt fra Arbejdstilsynet, skriver A4 Arbejdsmiljø.

Afgørelserne blev udstedt i perioden 13. marts til 13. maj 2020, hvor Danmark var delvist nedlukket på grund af coronakrisen.

Mangler håndsprit

De fleste sager handler om manglende adgang til håndsprit og håndsæbe, beskidte toiletter og opholdsrum, og ansatte, der arbejder for tæt sammen.

De fleste af strakspåbuddene og vejledningerne er givet til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Havde ikke vasket hænder

En jysk montagevirksomhed fik 4. maj et strakspåbud, fordi to ansatte spiste frokost i firmabilen uden forinden at have vasket hænder.

Den 11. maj 2020 modtog et italiensk firma, der arbejder på byggepladsen ved det nye Odense Universitetshospital, et strakspåbud, fordi tre håndværkere arbejdede med ansigterne for tæt sammen, hvilket øger risikoen for smitte. Firmaet blev påbudt straks at udbedre forholdene.

En tandlæge i Esbjerg fik et strakspåbud, fordi personalet brugte de samme mundbind gennem en hel arbejdsdag, og engangsovertrækskitler manglede.

Fingre stak ud af handsker

Endelig bragte en chauffør en pakke ind på et apotek med ødelagte latexhandsker, hvor fingrene stak ud. Den forseelse kostede ligeledes et strakspåbud.

Siden den 14. april har Arbejdstilsynet fokuseret tilsynsindsatsen på ulykkesforebyggelse og på at mindske coronasmitte i udvalgte brancher.