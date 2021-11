Straffet for at give ansat mere i løn

Restaurantejer Gitte Jensen føler sig mistænkeliggjort af myndighederne, efter at hendes kok har fået afslag på at blive i Danmark og arbejde

Det var en følelse af chok, der gennemstrømmede restaurant-ejer Gitte Jensen, da svaret tikkede ind en fredag i slutningen af september:

Hendes argentinske kok havde fået afslag på sin ansøgning om at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Han havde nu få uger til at pakke sit liv sammen og forlade landet.

- Jeg forstår det ikke. Det er min virksomhed, og jeg burde selv have lov til at bestemme, hvem jeg vil have ansat, siger Gitte Jensen til Ekstra Bladet.

Parat til at betale

Den 50-årige aalborgenser driver restauranten Meat i Aalborg og har gjort det i ti år. Det er især årsagen til afslaget, der støder hende.

SIRI - Styrelsen for International Rekruttering og Integration - vurderer nemlig i sit afslag til kokken Horacio Erausquin, at 'der er en formodning om, at det ansættelsestilbud, der danner grundlag for din ansøgning om opholdstilladelse, ikke er reelt.'

Afslaget har haft store konsekvenser for Gitte Jensens restaurant. - Jeg kan godt forstå, at der kan være nogle, der søger og ikke har reelle hensigter. Men det er ikke Horacio, slår hun fast. Foto: René Schütze

Det begrunder de blandt andet med, at Gitte og Horacio først søgte under en anden ordning, hvor de angav en lavere løn og en anden stilling - og fik afslag.

Derefter valgte de at søge efter den såkaldte beløbsordning. Men for at gøre det skal ansøgeren tjene en månedsløn på cirka 37.100 kroner eller mere.

- Jeg står i et kæmpe dilemma og tænker 'okay, er jeg villig til at betale Horacio den løn for at kunne beholde ham og få ro på min virksomhed?'. Og så kommer jeg frem til, at det er jeg, fortæller Gitte Jensen.

Fælden klapper

Gitte Jensen besluttede sig derfor for at forfremme Horacio fra kok til køkkenchef og give ham en lønforhøjelse. Det gav god mening, for Gitte og de resterende medejere havde store fremtidsplaner for restauranten, og mange af dem skulle Horacio føre ud i livet.

Men her klappede fælden altså; for det er på grund af netop forfremmelsen og lønforhøjelsen, at SIRI mistænker, at ansættelsesgrundlaget ikke er reelt.

Styrelsen tror således ikke på, at Horacio rent faktisk skal arbejde som køkkenchef i restauranten, ligesom de heller ikke mener, at han har høje nok kvalifikationer til at skulle modtage så høj en løn.

Det fremgår af afslaget, som du kan læse uddrag af herunder.

- Hvad tænker du om, at man sætter et lønkrav, og så straffer man jer med et afslag, når I forsøger at leve op til det?

- Jamen, hvis jeg kan fremvise en underskrevet kontrakt, og hvis jeg synes, han er pengene værd, hvorfor skal de så beslutte, at jeg ikke må have ham ansat i min restaurant?

- Og ja, det er da 'mærkeligt', at jeg lige har bestemt mig for, at han skal have 37.000 kroner i løn. Men det er da heller ingen hemmelighed, at det skyldes, at det er den løn, de forlanger, for at vi kan søge, siger Gitte Jensen.

- Selvfølgelig vil jeg helst have Horacio. Men skulle der komme en anden, der har kvalifikationerne, er jeg åben for det. Der er bare ikke nogen, fortæller Gitte Jensen om den store kokke-mangel i Danmark. Foto: René Schütze

Har måttet fyre tjenere

Det har haft enorme konsekvenser for Meat, at Horacio ikke arbejder der længere.

Restauranten er således nødt til at holde lukket til frokost, ligesom den har måttet skære ned på antallet af gæster, fordi der ikke er nok køkkenpersonale til at løfte arbejdsbyrden.

Derudover har Gitte Jensen været nødt til at fyre flere tjenere, fordi der ikke var nok for dem at lave.

- Og nu går vi og overvejer, om vi også er nødt til at begynde at holde lukket mandag og tirsdag.

Det er uvist, hvad fremtiden bringer for Restaurant Meat i Aalborg. Foto: René Schütze

- Hvorfor kan du ikke bare ansætte en dansker?

- Jamen, der er ikke nogen at ansætte. I de efterhånden mange samtaler, vi har holdt, har der måske været tre danskere iblandt. Størstedelen af dem, vi har talt med, er desuden henvist fra jobcenteret og er egentlig slet ikke interesserede i stillingen, siger Gitte Jensen.

- Jeg synes virkelig, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne.

Gitte Jensen er langtfra den eneste, der oplever store problemer med beløbsordningen.

Tal, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, viser, at der i 2021 kun er ni udenlandske medarbejdere inden for hotel- og restaurantbranchen, som har fået godkendt deres ansøgning om en arbejds- og opholdstilladelse efter at have søgt gennem ordningen.

