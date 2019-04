Stram Kurs varsler ny demonstration

Københavns Politi har afvist Stram Kurs' anmodning om at på Emblasgade i København klokken 13

Rasmus Paludans parti Stram Kurs varslede ifølge Ritzau tidligere i dag på deres Facebook-side, at de ville demonstrere ved en moske på Emblasgade i København klokken 13.

Men kort tid efter, at demonstrationen skulle være begyndt oplyste Københavns Politi på Twitter, at Stram Kurs ikke ville få lov at afholde demonstration på Emblasgade, som de ellers havde annonceret.

Ekstra Bladets udsendte fortæller, at der er en større gruppe på 30-40 personer, der er samlet Elmbladsgade. De har hætterne godt op over ørerne og stemningen er en smule anspændt og afventende.

Stram Kurs oplyser på sin Facebookside, at de demonstrerer bag Bagsværd Skole klokken 17.10, og at det er aftalt med Københavns Vestegns Politi..

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Vestegns som dog ikke ønsker hverken at be- eller afkræfte, om de har givet tilladelse til at Rasmus Paludan og hans parti kan demonstrere på den nævnte lokation.

Oprindeligt havde Rasmus Paludan og hans parti varslet en demonstration på Blågårds Plads på Nørrebro i København klokken 13:30. Det afviste politiet i formiddags, og derfor forsøgte Stram Kurs at finde et nyt sted, hvor de kunne demonstrere.

Politiet har tidligere i dag oplyst, at man 'er indstillede på at overveje alternative lokaliteter og/eller tidspunkter for demonstrationen i dialog med Stram Kurs', men Elmbladsgade er altså ikke blevet godkendt.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi.

Tidligere i dag blev Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, tilkaldt til Blågårds Plads, da en borger havde set en mistænkelig genstand, der lignede en håndgranat.

