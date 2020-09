Stram op, hvis stigningen fortsætter

Hvis coronastigningen fortsætter hen over de næste dage, bør regeringen overveje at sætte yderligere tiltag i værk for at stoppe coronaspredningen.

Det slår Allan Randrup Thomsen, virolog og professor, fast på dagen, hvor der er det højeste antal nye smittede i fem måneder.

- Vi bør vente og se, om de nye tiltag virker, siger han:

- Hvis vi ser en yderligere stigning hen over de næste fem til seks dage, skal man nok kigge på, om man kan klare sig med de ting, der er sat i værk.

Allan Randrup Thomsen, Virolog og professor, Københavns Universitet. Arkivfoto: Jonas Olufson

Onsdag er 251 nye smittede, hvilket er otte mere end i går. Allan Randrup Thomsen hæfter sig ved, at det trods alt stadig er mindre stigninger.

- Hvis det er en rigtig epidemi er det fordobling fra dag til dag, og der er vi ikke endnu, siger han.

Især hovedstadsområdet er hårdt ramt, og inden for den seneste uge er der kommet 338 nye smittede.

Ifølge eksperten er det generelt sværere at holde sygdommen nede i storbyerne.

- Det hænger nok sammen med, at der er mange mennesker tæt på hinanden. Og vi har også et mere aktivt socialt liv, der involverer flere mennesker. Og der er også et større natteliv.

- Storbyerne er blevet ramt hurtigere og kraftigere, end der hvor der er langt mellem husene. Det er ikke så overrraskende.

Hvis skruen skal strammes yderligere, peger Allan Randrup Thomsen på, at flere bør arbejde hjemme, ligesom nattelivet skal indskrænkes.

- Nattelivet er formodentlig en af de vigtige smittekilder, ligesom store forsamlinger er.

- Man kunne godt komme derhen, hvor man siger, at der i en periode ikke må være forsamlinger større end 10 eller 25.