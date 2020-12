Strammet grebet: Frygter ny bølge i Kina

Efter 152 dage uden registrerede smittede er man nu på vej til at lukke hovedstaden Beijing ned

I Kina havde man ud fra de officielle smittetal at dømme fået bugt med corona for længe siden.

Billeder af festglade unge i det oprindelige epicenter Wuhan er gået verden rundt.

Men nu stiger frygten for en ny bølge af virusudbrud i verdens folkerigeste nation.

Sådan så det ud på en natklub i Wuhan tidligere i december, hvor unge igen fester på livet løs. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

Det sker efter flere personer har fået konstateret coronavirus. Derfor strammer centralregeringen i Beijing nu coronarestriktionerne efter smittestigningen

Der er tale om 15 lokalt overførte smittetilfælde, som tirsdag har fået Beijing besluttet at indføre en 'nødtilstand', skriver nyhedsbureauet dpa.

Nogle bydele nordøst for det centrale Beijing er endda blevet lukket helt ned.

Før sidste uge havde Kinas hovedstad ikke registreret nogen lokal smitte i 152 dage blandt storbyens godt 21 millioner mennesker indbyggere.

Et år siden udbrud

Der er nu gået lidt mere end et år, siden den første patient mødte op på et hospital i Wuhan med symptomer på en ny virus, i dag kendt som covid-19, der senere skulle ændre vores alles hverdag drastisk.

Tidligere på måneden kunne CNN afsløre, at lækkede dokumenter viser, hvordan de kinesiske myndigheder i det tidlige stadie fejlede i deres behandling af det nye virusudbrud, og at de ikke fortalte om hele omfanget af den nye coronavirus til omverdenen.

CNN har fået indblik i 117 sider lækkede dokumenter, der stammer fra Hubei Center for Sygdomme, Kontrol og Forebyggelse, som alle er blevet verificeret af adskillige eksperter.

Dokumenterne tegner et billede af et bureaukratisk, ineffektivt og rigidt sygehusvæsen, der ikke var i stand til at håndtere den nye coronavirus.

